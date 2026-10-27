Apresentação aconteceu na sede da Secretaria de Turismo - Foto: Divulgação

Apresentação aconteceu na sede da Secretaria de TurismoFoto: Divulgação

Publicado 27/10/2026 17:15





Os participantes são estudantes da Escola Estadual Adelino Terra, localizada no distrito turístico de Ipiabas. Nesta segunda-feira, eles estiveram na sede da Secretaria de Turismo para expor os projetos criados, mas antes das apresentações, os alunos participaram de oficinas de estruturação e apresentação de propostas, que os orientaram na organização das ideias e em como apresentá-las. A Prefeitura de Barra do Piraí , por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realizou nesta segunda-feira (26) a apresentação dos projetos criados no Ideathon, uma maratona de ideias voltada à criação de soluções inovadoras para o desenvolvimento do turismo no município. A iniciativa é realizada em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) do Sul Fluminense e com o Sebrae.Os participantes são estudantes da Escola Estadual Adelino Terra, localizada no distrito turístico de Ipiabas. Nesta segunda-feira, eles estiveram na sede da Secretaria de Turismo para expor os projetos criados, mas antes das apresentações, os alunos participaram de oficinas de estruturação e apresentação de propostas, que os orientaram na organização das ideias e em como apresentá-las.

Objetivo das soluções dos estudantes



De acordo com a secretaria, o Ideathon tem como objetivo estimular a criatividade na busca de soluções para os desafios do setor. A iniciativa também busca consolidar uma gestão participativa, convidando os jovens a participar das discussões e ampliando a conexão do município com as políticas públicas de desenvolvimento do turismo.



O diretor de Tecnologia da ADR Sul Fluminense, Willian Arantes, explicou como as atividades foram realizadas e ressaltou a importância de iniciativas como essa. "Nosso objetivo com o Ideathon é estimular os estudantes do ensino médio a olhar para a sua realidade e propor soluções. Os alunos se dedicaram a entender como o turismo pode gerar emprego e renda para a comunidade. Passaram por workshops de Lean Canvas e de comunicação eficaz e apresentaram seus pitches para uma banca."



Tadeu Oliveira, secretário de Turismo, reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do município para proporcionar as melhores experiências possíveis aos visitantes. "Nosso papel é ouvir, acolher e avaliar como essas propostas podem inspirar ações concretas. O turismo de Barra do Piraí se constrói com a participação de quem vive aqui, e os jovens têm muito a contribuir com todo o município."



a Prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, demonstrou o seu orgulho e admiração pelos alunos de seu distrito que participaram de um projeto inovador como o Ideathon. "Escolher os estudantes de Ipiabas para este Ideathon foi uma decisão muito simbólica para mim. Eu sou de Ipiabas, conheço de perto a beleza do nosso distrito, mas também sei dos desafios e das oportunidades que existem ali. Quem vive o território enxerga o que muitas vezes passa despercebido" afirmou a prefeita.