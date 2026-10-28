Portal do distrito de Ipiabas - Foto: Divulgação

Portal do distrito de IpiabasFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 16:57

Barra do Piraí vem conquistando espaço entre os destinos turísticos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. Em 2026, o município foi avaliado em nove levantamentos da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e apresentou taxas de ocupação hoteleira acima da média estadual em todas as ocasiões. Em oito pesquisas, o índice ultrapassou 80%, e em três oportunidades a cidade alcançou o primeiro lugar no ranking fluminense.

Os resultados incluem períodos de grande movimentação turística e eventos que atraem visitantes de diferentes regiões. Durante o Festival Jazz e Blues, por exemplo, um levantamento solicitado especificamente para o evento apontou ocupação superior a 91%. Mais recentemente, entre os dias 9 e 12 de outubro, durante a 73ª ExpoAgro, Barra do Piraí registrou cerca de 87% de ocupação, liderando o ranking estadual no período.

Para a prefeita Katia Miki, os números demonstram o potencial turístico do município e a importância de ampliar as ações para atrair visitantes.

“Barra do Piraí começou a participar dessas pesquisas há apenas um ano e já vem apresentando resultados muito positivos. Isso mostra que temos atrativos, capacidade de receber visitantes e oportunidades para desenvolver ainda mais o turismo. Nosso objetivo é valorizar as características de cada distrito, fortalecer os eventos e fazer com que esse movimento se transforme em mais trabalho, renda e oportunidades para a população”, afirmou.

Além da rede hoteleira, o crescimento do turismo beneficia diferentes setores da economia, como restaurantes, bares, lojas, postos de combustíveis e prestadores de serviços. A realização de eventos também gera demanda por profissionais e empresas envolvidos na montagem de estruturas, sonorização, segurança, transporte, alimentação e organização.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destaca que a estratégia vai além de oferecer opções de lazer. A proposta é ampliar a visibilidade do município, fortalecer seus atrativos e estimular a circulação de recursos na economia local.

“Quando um evento atrai visitantes, os benefícios vão muito além do local onde ele acontece. Essas pessoas se hospedam, frequentam restaurantes, abastecem seus veículos e consomem no comércio. Também existe toda uma cadeia de profissionais trabalhando antes, durante e depois da programação. É uma movimentação que alcança diferentes setores e ajuda a gerar renda no município”, explicou.

Ipiabas ocupa posição importante nesse cenário, com suas belezas naturais, opções de turismo ecológico e de aventura, além de pousadas, restaurantes e outros serviços voltados aos visitantes. Barra do Piraí também reúne fazendas históricas e atrativos ligados à tradição cafeeira do Vale do Café. A realização de eventos culturais e temáticos complementa essa oferta e ajuda a apresentar o destino a novos públicos.

Reconhecida pela realização de iniciativas ligadas à música e à cultura, Barra do Piraí também busca fortalecer sua identidade como Cidade do Audiovisual e Cidade do Rock. A combinação entre patrimônio histórico, natureza, cultura e entretenimento amplia as possibilidades de visitação durante diferentes épocas do ano.

Eventos movimentam Ipiabas durante o feriadão

Com a proximidade do feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro, o município se prepara para receber mais visitantes. A transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro, para sexta-feira, dia 30, amplia a possibilidade de descanso prolongado para quem estiver abrangido pela medida, entre sexta-feira e segunda-feira.

Em Ipiabas, duas atrações integram a programação dos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a Trilha das Bruxas e a segunda edição do AutoExpo BP. A expectativa é reunir moradores, turistas e apaixonados por aventura e pelo universo automotivo.

A Trilha das Bruxas terá atividades no sábado (31), com concentração a partir das 15h e saída prevista para as 18h. O percurso noturno será realizado por estradas e trilhas da região, com retorno previsto para as 21h. No domingo (1º), os participantes poderão percorrer uma trilha diurna pelo Reflorestamento de Ipiabas, com saída às 10h e retorno estimado para as 13h. A programação também contará com música, praça de alimentação e beer truck.

Organizador da atividade, Didu destaca a oportunidade de reunir os participantes em torno da aventura e das paisagens naturais do distrito. “Estamos preparando mais uma edição para reunir amigos e famílias que gostam dessa experiência de trilha. A proposta é aproveitar as belezas de Ipiabas, promover um momento de diversão e fazer do Halloween uma ocasião diferente para os participantes”, afirmou.

Já o AutoExpo BP será realizado na praça de Ipiabas, com exposição de carros, motos, caminhões e ônibus, apresentações musicais, área gastronômica e atrações para toda a família. No sábado, a programação começa às 17h; no domingo, as atividades têm início às 9h. A entrada e as inscrições para os torneios automotivos são gratuitas.

Um dos organizadores, Enzo Nunes, ressalta a expectativa de receber participantes de diferentes cidades e estados na segunda edição do encontro. “Na primeira edição, graças a Deus, foi um sucesso. As pessoas saíram muito felizes do nosso evento. Agora, a expectativa é muito alta, com influenciadores do ramo automotivo e pessoas de outros municípios, regiões do Rio de Janeiro e até de outros estados confirmando presença”, contou.

Para o secretário municipal de Turismo, a realização de eventos em períodos de maior circulação de pessoas contribui para diversificar as experiências oferecidas aos visitantes e ampliar o alcance dos atrativos de Barra do Piraí. “A expectativa é que a programação do feriadão fortaleça a movimentação em Ipiabas e estimule o público a conhecer outros pontos do município”, afirmou Tadeu.