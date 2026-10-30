Prefeita Kátia Miki acompanha as alunas - Foto: Divulgação

Prefeita Kátia Miki acompanha as alunasFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2026 15:11





A iniciativa promove a prevenção à violência nas escolas, utilizando a educação e a conscientização como ferramentas para construir uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa. Durante a cerimônia, cinco escolas foram premiadas pela participação no programa, que já chegou a 11 unidades de ensino, com a inauguração de 11 Salas Lilás. Além disso, o município firmou convênio para a implantação de outras 16 salas.



A prefeita Katia Miki destacou a importância de levar o debate às escolas e envolver crianças e adolescentes na construção de uma nova realidade. “Com o Barra Lilás, estamos levando essa reflexão às escolas, unindo o trabalho das Secretarias da Mulher e de Educação à parceria com o Tribunal de Justiça. Queremos meninas que reconheçam seu valor e seus direitos e meninos que cresçam respeitando as mulheres”, afirmou.



A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, ressaltou o alcance da iniciativa e a ampliação do trabalho nas unidades de ensino. “Hoje tivemos cinco escolas premiadas pelo programa Barra Lilás. Já chegamos a 11 escolas, com a inauguração de 11 Salas Lilás, e firmamos convênio para a implantação de outras 16. Assumimos o compromisso de construir juntas uma geração que não tolere a violência contra as mulheres”, declarou.



A vereadora Lu Maciel também destacou o papel da educação nesse processo e a importância de construir um futuro livre da violência. “Estamos plantando essa semente por meio do Barra Lilás, com a esperança de que amanhã as meninas entendam seu valor e os meninos aprendam a respeitá-las”, afirmou. A prefeita de Barra do Piraí , Katia Miki, esteve no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (29), para acompanhar a premiação Maria Carolina de Jesus, que reconheceu alunas vencedoras de um concurso de redação sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. A agenda contou também com a presença da secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, da vereadora Lu Maciel e da promotora de Justiça Dra.Adriana Porto, destacando as ações desenvolvidas pelo município por meio do programa Barra Lilás.A iniciativa promove a prevenção à violência nas escolas, utilizando a educação e a conscientização como ferramentas para construir uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa. Durante a cerimônia, cinco escolas foram premiadas pela participação no programa, que já chegou a 11 unidades de ensino, com a inauguração de 11 Salas Lilás. Além disso, o município firmou convênio para a implantação de outras 16 salas.A prefeita Katia Miki destacou a importância de levar o debate às escolas e envolver crianças e adolescentes na construção de uma nova realidade. “Com o Barra Lilás, estamos levando essa reflexão às escolas, unindo o trabalho das Secretarias da Mulher e de Educação à parceria com o Tribunal de Justiça. Queremos meninas que reconheçam seu valor e seus direitos e meninos que cresçam respeitando as mulheres”, afirmou.A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, ressaltou o alcance da iniciativa e a ampliação do trabalho nas unidades de ensino. “Hoje tivemos cinco escolas premiadas pelo programa Barra Lilás. Já chegamos a 11 escolas, com a inauguração de 11 Salas Lilás, e firmamos convênio para a implantação de outras 16. Assumimos o compromisso de construir juntas uma geração que não tolere a violência contra as mulheres”, declarou.A vereadora Lu Maciel também destacou o papel da educação nesse processo e a importância de construir um futuro livre da violência. “Estamos plantando essa semente por meio do Barra Lilás, com a esperança de que amanhã as meninas entendam seu valor e os meninos aprendam a respeitá-las”, afirmou.

Alunas premiadas



Entre as estudantes premiadas está Giovana Vitória Alves, de 11 anos, da Escola Municipal Mário Mariotinni, que recebeu um tablet pela redação apresentada no concurso. A aluna comemorou o reconhecimento e destacou a importância da iniciativa. “Estou muito feliz! O Barra Lilás é muito importante e espero que chegue a outras escolas. Muito obrigada, prefeita, pela oportunidade”, disse.



Durante a agenda, também foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário, especialmente pela desembargadora Adriana Ramos de Melo e pela juíza Katylene Pires, na promoção de iniciativas de prevenção à violência contra as mulheres.



Ao final, Katia Miki reafirmou o compromisso do município com a continuidade das ações. “Barra do Piraí seguirá se consolidando como uma cidade comprometida com a prevenção e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa é uma de nossas maiores prioridades e vamos continuar investindo na educação, na conscientização e no fortalecimento de políticas públicas que garantam proteção e respeito às mulheres”, finalizou a prefeita.