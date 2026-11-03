Jogos começam nesta quinta-feira, dia 5Foto: Divulgação

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Luan Campos
Os Jogos Estudantis Municipais (JEM) de Barra do Piraí começam na próxima quinta-feira, 5 de novembro, reunindo estudantes de diferentes unidades de ensino em competições de diversas modalidades esportivas. O evento segue até o dia 23, com foco na integração, na saúde, na disciplina e no espírito de equipe entre os participantes.

A competição foi resgatada em 2025 pela gestão da prefeita Katia Miki, após mais de uma década sem ser realizada. Desde então, o JEM voltou a fazer parte do calendário municipal e foi marcado, segundo a Prefeitura, pelo sucesso de organização, segurança e participação dos estudantes.
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Em 2026, os jogos retornam com uma programação diversificada. Entre as modalidades previstas estão futsal, vôlei, basquete, handebol, queimada, cabo de guerra, tênis de mesa, futevôlei, vôlei de praia e atletismo, o que amplia as opções para alunos com diferentes perfis e habilidades esportivas.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel, destacou a importância da continuidade da competição para os estudantes e para a história do município. “Os Jogos Estudantis Municipais são uma tradição de Barra do Piraí. No ano passado, tivemos a honra de retomar essa história e oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de participar de uma competição que marcou gerações. É um momento de integração, aprendizado e valorização do esporte nas escolas”, afirmou.

A prefeita Katia Miki também ressaltou a expectativa para a abertura e a importância de manter viva essa tradição. “É nessa quinta-feira! Estamos muito felizes em realizar mais uma edição dos Jogos Estudantis Municipais. No ano passado, tivemos um retorno de muito sucesso, depois de mais de dez anos sem a competição, e agora queremos fazer ainda mais pelos nossos estudantes. O JEM é uma oportunidade de incentivar o esporte, promover a integração entre as escolas e fortalecer os laços com a nossa cidade”, declarou.

Calendário de jogos

O calendário de jogos foi publicado nesta segunda-feira (2) nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Barra do Piraí e também está disponível no site do município, com as datas, os horários e os confrontos de cada modalidade. A recomendação é que alunos, familiares e professores consultem o calendário para acompanhar as partidas das equipes de suas escolas.

Com duração de quase três semanas, a competição busca estimular a prática esportiva no ambiente escolar e aproximar as unidades de ensino por meio da convivência e da disputa saudável. A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o número de escolas e estudantes inscritos, os locais das partidas nem os critérios de premiação.

Confira a programação completa

A programação pode ser acessada pela internet no link: https://barradopirai.rj.gov.br/page/a5be29ed-af12-44d7-a658-0d504dc3ef27/jogos-estudantis-municipais-2026.