Jogos começam nesta quinta-feira, dia 5 - Foto: Divulgação

Jogos começam nesta quinta-feira, dia 5Foto: Divulgação

Publicado 03/11/2026 18:19





A competição foi resgatada em 2025 pela gestão da prefeita Katia Miki, após mais de uma década sem ser realizada. Desde então, o JEM voltou a fazer parte do calendário municipal e foi marcado, segundo a Prefeitura, pelo sucesso de organização, segurança e participação dos estudantes. Os Jogos Estudantis Municipais (JEM) de Barra do Piraí começam na próxima quinta-feira, 5 de novembro, reunindo estudantes de diferentes unidades de ensino em competições de diversas modalidades esportivas. O evento segue até o dia 23, com foco na integração, na saúde, na disciplina e no espírito de equipe entre os participantes.A competição foi resgatada em 2025 pela gestão da prefeita Katia Miki, após mais de uma década sem ser realizada. Desde então, o JEM voltou a fazer parte do calendário municipal e foi marcado, segundo a Prefeitura, pelo sucesso de organização, segurança e participação dos estudantes.





Em 2026, os jogos retornam com uma programação diversificada. Entre as modalidades previstas estão futsal, vôlei, basquete, handebol, queimada, cabo de guerra, tênis de mesa, futevôlei, vôlei de praia e atletismo, o que amplia as opções para alunos com diferentes perfis e habilidades esportivas.



O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel, destacou a importância da continuidade da competição para os estudantes e para a história do município. “Os Jogos Estudantis Municipais são uma tradição de Barra do Piraí. No ano passado, tivemos a honra de retomar essa história e oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de participar de uma competição que marcou gerações. É um momento de integração, aprendizado e valorização do esporte nas escolas”, afirmou.



A prefeita Katia Miki também ressaltou a expectativa para a abertura e a importância de manter viva essa tradição. “É nessa quinta-feira! Estamos muito felizes em realizar mais uma edição dos Jogos Estudantis Municipais. No ano passado, tivemos um retorno de muito sucesso, depois de mais de dez anos sem a competição, e agora queremos fazer ainda mais pelos nossos estudantes. O JEM é uma oportunidade de incentivar o esporte, promover a integração entre as escolas e fortalecer os laços com a nossa cidade”, declarou. LEIA MAIS: Jogos Estudantis Municipais começam 5 de novembro Em 2026, os jogos retornam com uma programação diversificada. Entre as modalidades previstas estão futsal, vôlei, basquete, handebol, queimada, cabo de guerra, tênis de mesa, futevôlei, vôlei de praia e atletismo, o que amplia as opções para alunos com diferentes perfis e habilidades esportivas.O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel, destacou a importância da continuidade da competição para os estudantes e para a história do município. “Os Jogos Estudantis Municipais são uma tradição de Barra do Piraí. No ano passado, tivemos a honra de retomar essa história e oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de participar de uma competição que marcou gerações. É um momento de integração, aprendizado e valorização do esporte nas escolas”, afirmou.A prefeita Katia Miki também ressaltou a expectativa para a abertura e a importância de manter viva essa tradição. “É nessa quinta-feira! Estamos muito felizes em realizar mais uma edição dos Jogos Estudantis Municipais. No ano passado, tivemos um retorno de muito sucesso, depois de mais de dez anos sem a competição, e agora queremos fazer ainda mais pelos nossos estudantes. O JEM é uma oportunidade de incentivar o esporte, promover a integração entre as escolas e fortalecer os laços com a nossa cidade”, declarou.

Calendário de jogos

O calendário de jogos foi publicado nesta segunda-feira (2) nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Barra do Piraí e também está disponível no site do município, com as datas, os horários e os confrontos de cada modalidade. A recomendação é que alunos, familiares e professores consultem o calendário para acompanhar as partidas das equipes de suas escolas.



Com duração de quase três semanas, a competição busca estimular a prática esportiva no ambiente escolar e aproximar as unidades de ensino por meio da convivência e da disputa saudável. A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o número de escolas e estudantes inscritos, os locais das partidas nem os critérios de premiação.

Confira a programação completa