Animal realizando o procedimento de castraçãoFoto: Divulgação
Os interessados em agendar a castração podem entrar em contato pelo ChatBot, no número (24) 99964-3761, ou procurar diretamente a Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, localizada na Rua Assis Ribeiro, 482, no Centro.
A secretária municipal do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, reforça que os responsáveis devem ficar atentos aos pré-requisitos e às orientações para a realização das cirurgias. Os animais precisam ter pelo menos seis meses de idade, não podem estar gestantes ou amamentando, doentes ou em tratamento veterinário, obesos e devem pesar, no mínimo, um quilo.
“É muito importante que os tutores fiquem atentos a todas as orientações antes de agendar a castração. Existe uma série de pré-requisitos que precisam ser respeitados para garantir a segurança do animal, desde a idade e as condições de saúde até o jejum e os cuidados no pós-operatório. Também pedimos que os responsáveis não faltem aos agendamentos, pois cada vaga é importante e pode atender outro animal que precisa do procedimento”, explicou Luciene Maria.
Entre os cuidados obrigatórios, os tutores devem levar os animais com coleira ou peitoral. Para os gatos, é indispensável a caixa de transporte. Também é necessário respeitar o jejum de oito horas, sem água ou alimentação. Antes da cirurgia, todos os animais passam por uma avaliação médica veterinária para verificar se estão aptos ao procedimento.
No pós-operatório, as fêmeas devem utilizar roupa cirúrgica e os machos, colar elizabetano. A orientação é que o responsável também leve um pano extra para aquecer o animal após a cirurgia. No dia agendado, é obrigatória a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência, além da carteirinha de vacinação do animal, caso possua.
“É imprescindível que os responsáveis compareçam no dia e horário agendados. Em caso de falta, o CPF ficará bloqueado para novos agendamentos. Precisamos desse compromisso para que as vagas sejam aproveitadas e possamos continuar atendendo cada vez mais animais”, finalizou Luciene Maria.
A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também destacou os avanços na política municipal de proteção animal. “Esse é um grande momento para o bem-estar animal de Barra do Piraí. Estamos avançando em todos os setores e os resultados estão aparecendo. Vamos continuar trabalhando para ampliar os serviços, fortalecer as políticas públicas e garantir cada vez mais cuidado e dignidade aos nossos animais”, declarou a prefeita.
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