Ponto de observação da serra - Foto: Divulgação

Ponto de observação da serraFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2026 18:45





A programação ajudou a trazer o público. Em Ipiabas, o feriado contou com o encontro de carros e com a Trilha das Bruxas, que aproveitou o clima do fim de outubro para atrair famílias, grupos de amigos e apaixonados por programas ao ar livre. O feriado de Finados deixou Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas com uma movimentação que vai muito além dos quartos ocupados. Do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro, o município contou com eventos que atraíram visitantes de fora da região e um período frio e chuvoso, que favoreceu os destinos rurais e de serra em relação aos de praia, aumentando a taxa ocupação para acima da média estadual, de 71,5%, e consolidando a força do turismo local.A programação ajudou a trazer o público. Em Ipiabas, o feriado contou com o encontro de carros e com a Trilha das Bruxas, que aproveitou o clima do fim de outubro para atrair famílias, grupos de amigos e apaixonados por programas ao ar livre.





O resultado não é uma exceção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), esta foi a oitava pesquisa seguida em 2026 em que Barra do Piraí e Ipiabas alcançaram ocupação acima de 80% em finais de semana com feriado, e em todas elas acima da média estadual. No feriado de Corpus Christi, por exemplo, o município registrou média superior a 84%, contra cerca de 74% de outros destinos da região.



O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que o resultado do feriado reflete um trabalho contínuo. "Mais uma vez, Barra do Piraí e Ipiabas ficaram acima da média do estado, e esta já é a oitava pesquisa consecutiva neste ano com ocupação acima de 80% em finais de semana com feriado. Isso mostra que o turismo aqui é consistente e que o nosso município é uma ótima opção para quem busca ótimas experiências culturais e gastronômicas." LEIA MAIS: 7º Trilhão de Ipiabas reúne cerca de 300 participantes e reforça o distrito como referência no turismo de aventura O resultado não é uma exceção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), esta foi a oitava pesquisa seguida em 2026 em que Barra do Piraí e Ipiabas alcançaram ocupação acima de 80% em finais de semana com feriado, e em todas elas acima da média estadual. No feriado de Corpus Christi, por exemplo, o município registrou média superior a 84%, contra cerca de 74% de outros destinos da região.O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que o resultado do feriado reflete um trabalho contínuo. "Mais uma vez, Barra do Piraí e Ipiabas ficaram acima da média do estado, e esta já é a oitava pesquisa consecutiva neste ano com ocupação acima de 80% em finais de semana com feriado. Isso mostra que o turismo aqui é consistente e que o nosso município é uma ótima opção para quem busca ótimas experiências culturais e gastronômicas."

Desempenho da cidade

Esse desempenho se deu graças à estrutura completa do município, que reúne hotéis-fazendas, pousadas de perfis variados, hostels, hotéis e até resort. Entre os empreendimentos de maior porte está o Hotel Fazenda Ribeirão, que conta com 95 quartos e uma casa com capacidade para até 12 pessoas, e que fechou o feriado com 100% de ocupação, segundo a administração do local.



“Quem se hospedou encontrou um pacote completo, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e refeições temáticas que transformaram cada dia do feriado em uma experiência diferente” afirmou Glória Casella, Gerente de Marketing da fazenda.



Ainda de acordo com Glória, a programação gastronômica começou na sexta-feira, com um jantar italiano, e seguiu no sábado com um almoço de churrasco. Ainda no sábado, o Halloween ganhou um churrasco americano, em sintonia com o clima da data. No domingo, foi a vez da festa árabe, com dança do ventre e comidas típicas.



Quando os hotéis se enchem, o efeito se manifesta por todos os lugares, enchendo bares, restaurantes e lanchonetes e alcançando o comércio ligado direta ou indiretamente ao turismo. “Da padaria ao posto de gasolina, do artesão ao produtor local, todos colhem os frutos quando os turistas chegam à cidade, seja para conhecer os atrativos ou para participar de eventos”, ressaltou Tadeu.



A prefeita, Katia Miki, comemorou os números e ressaltou o impacto na economia. "Ver Ipiabas e Barra do Piraí com a ocupação acima da média do estado nos enche de orgulho. Cada visitante que chega gera renda para o comerciante, para o artesão, para o produtor e para quem trabalha na rede de hospedagem. Seguimos apoiando os eventos e valorizando as nossas belezas naturais, porque o turismo é um dos caminhos para gerar emprego e desenvolvimento."