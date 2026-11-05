Prefeita faz reunião com as forças de segurança - Foto: Divulgação

Prefeita faz reunião com as forças de segurançaFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 18:49





Um dos pontos centrais da reunião foi a atenção aos limites territoriais de Barra do Piraí, especialmente no distrito da Califórnia, que faz divisa com Volta Redonda. Diante das recentes ocorrências de segurança pública na região, a Prefeitura buscou alinhar com a Polícia Militar estratégias para ampliar a prevenção e garantir que os moradores barrenses estejam protegidos. A preocupação, no entanto, não se restringe a essa localidade e envolve o acompanhamento de todo o território municipal. Atenta ao cenário da segurança pública na região, a prefeita de Barra do Piraí , Katia Miki, esteve na manhã desta quinta-feira (5) na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) para discutir o fortalecimento das ações preventivas e o planejamento conjunto para manter a segurança no município. O encontro teve como foco a ampliação da integração entre as instituições, o reforço do policiamento e a adoção de novas medidas de proteção à população.Um dos pontos centrais da reunião foi a atenção aos limites territoriais de Barra do Piraí, especialmente no distrito da Califórnia, que faz divisa com Volta Redonda. Diante das recentes ocorrências de segurança pública na região, a Prefeitura buscou alinhar com a Polícia Militar estratégias para ampliar a prevenção e garantir que os moradores barrenses estejam protegidos. A preocupação, no entanto, não se restringe a essa localidade e envolve o acompanhamento de todo o território municipal.





Durante a reunião, a comandante do 10º BPM, tenente-coronel Ana Paula Peres da Silveira, explicou que o policiamento já está sendo intensificado na Califórnia e que o trabalho preventivo também será fortalecido nos demais limites do município e nas áreas urbanas.



A comandante destacou ainda a criação do Grupo de Ações Táticas (GAT) do batalhão, que já está em funcionamento e atenderá toda a área de abrangência da unidade. Segundo ela, o Estado utiliza uma classificação territorial por níveis de risco, e Barra do Piraí está enquadrada na categoria verde, sem áreas classificadas como vermelhas, consideradas críticas.



“Isso demonstra que temos condições de atuar preventivamente em todo o território. O GAT já está funcionando e vai atender à população de toda a área de abrangência do batalhão. Nosso objetivo é manter essa presença policial e fortalecer o trabalho de segurança”, explicou a comandante.



Para Katia Miki, acompanhar o cenário regional e trabalhar em conjunto com as forças de segurança é fundamental para preservar a tranquilidade da cidade, tanto para quem mora quanto para quem escolhe Barra do Piraí como destino turístico.



“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e trabalhar para que Barra do Piraí continue sendo uma cidade onde as famílias possam viver com tranquilidade e onde os visitantes sejam bem recebidos. Estamos atentos ao que acontece em toda a região e não podemos esperar que os problemas cheguem até nós para agir. Por isso, estamos fortalecendo o diálogo e a parceria com a Polícia Militar, buscando ampliar as ações preventivas e proteger a nossa população”, destacou a prefeita.



O secretário municipal interino de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Tadeu Oliveira, ressaltou que a integração entre o poder público e as forças de segurança é essencial para que as ações tenham continuidade e alcancem diferentes pontos da cidade.



“Segurança pública se constrói com planejamento, presença e parceria. A Prefeitura está empenhada em trabalhar lado a lado com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, somando esforços e desenvolvendo ações conjuntas. Essa integração permite acompanhar as necessidades de cada localidade e agir de maneira preventiva, garantindo mais tranquilidade para os moradores e para quem visita nossa cidade”, afirmou Tadeu.



Com a proximidade do fim do ano, o planejamento também considera o aumento da circulação de pessoas nas ruas, a movimentação do comércio e a realização das festas e confraternizações típicas do período. A proposta é antecipar o alinhamento entre as equipes e fortalecer o policiamento para garantir mais tranquilidade aos moradores, comerciantes e visitantes durante as celebrações de fim de ano. LEIA MAIS: Plano Integrado de Segurança é apresentado para garantir tranquilidade no festival em Ipiabas Durante a reunião, a comandante do 10º BPM, tenente-coronel Ana Paula Peres da Silveira, explicou que o policiamento já está sendo intensificado na Califórnia e que o trabalho preventivo também será fortalecido nos demais limites do município e nas áreas urbanas.A comandante destacou ainda a criação do Grupo de Ações Táticas (GAT) do batalhão, que já está em funcionamento e atenderá toda a área de abrangência da unidade. Segundo ela, o Estado utiliza uma classificação territorial por níveis de risco, e Barra do Piraí está enquadrada na categoria verde, sem áreas classificadas como vermelhas, consideradas críticas.“Isso demonstra que temos condições de atuar preventivamente em todo o território. O GAT já está funcionando e vai atender à população de toda a área de abrangência do batalhão. Nosso objetivo é manter essa presença policial e fortalecer o trabalho de segurança”, explicou a comandante.Para Katia Miki, acompanhar o cenário regional e trabalhar em conjunto com as forças de segurança é fundamental para preservar a tranquilidade da cidade, tanto para quem mora quanto para quem escolhe Barra do Piraí como destino turístico.“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e trabalhar para que Barra do Piraí continue sendo uma cidade onde as famílias possam viver com tranquilidade e onde os visitantes sejam bem recebidos. Estamos atentos ao que acontece em toda a região e não podemos esperar que os problemas cheguem até nós para agir. Por isso, estamos fortalecendo o diálogo e a parceria com a Polícia Militar, buscando ampliar as ações preventivas e proteger a nossa população”, destacou a prefeita.O secretário municipal interino de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Tadeu Oliveira, ressaltou que a integração entre o poder público e as forças de segurança é essencial para que as ações tenham continuidade e alcancem diferentes pontos da cidade.“Segurança pública se constrói com planejamento, presença e parceria. A Prefeitura está empenhada em trabalhar lado a lado com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, somando esforços e desenvolvendo ações conjuntas. Essa integração permite acompanhar as necessidades de cada localidade e agir de maneira preventiva, garantindo mais tranquilidade para os moradores e para quem visita nossa cidade”, afirmou Tadeu.Com a proximidade do fim do ano, o planejamento também considera o aumento da circulação de pessoas nas ruas, a movimentação do comércio e a realização das festas e confraternizações típicas do período. A proposta é antecipar o alinhamento entre as equipes e fortalecer o policiamento para garantir mais tranquilidade aos moradores, comerciantes e visitantes durante as celebrações de fim de ano.

Denúncia da população também é fundamental

Além do trabalho das equipes de segurança, a participação dos moradores é uma importante aliada na prevenção à criminalidade. A Prefeitura e o 10º BPM orientam a população a utilizar o canal de Disque-Denúncia para comunicar situações suspeitas e contribuir com o trabalho das autoridades.



As informações podem ser repassadas de forma anônima, com garantia de preservação da identidade de quem denuncia. O telefone do

Disque-Denúncia é (24) 97306-8190.



A colaboração da população fortalece o trabalho das forças de segurança e ajuda a construir uma cidade cada vez mais protegida para todos.