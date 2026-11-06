Prefeita Katia Miki esteve presente Foto: Divulgação
Para a estudante Valentina Tavares, do Ciep 284, a participação já representa uma experiência especial. Pela primeira vez nos Jogos, ela destacou a oportunidade de competir, conhecer outros estudantes e aproveitar o ambiente esportivo. A jovem também ressaltou o clima de diversão entre os participantes.
“Foi uma ótima experiência! Foi minha primeira vez no JEM. Todos amam jogar e vêm pensando em se divertir. Está me marcando muito. Muito obrigada, prefeita Katia Miki”, contou.
A programação esportiva começou no mesmo dia da cerimônia de abertura, com partidas e disputas de futsal, tênis de mesa, cabo de guerra e futsal misto. A iniciativa reúne alunos de diferentes escolas do município em atividades que buscam estimular a prática esportiva e a convivência entre os jovens.
Competição une esporte e formação dos estudantes
“É uma alegria enorme ver esse ginásio preparado, com tantos sorrisos e tanta vida. Nossos alunos são os grandes protagonistas desse momento. O JEM é muito mais do que uma competição esportiva: é também um projeto educacional, que promove a integração, o respeito, a disciplina, o trabalho em equipe e a convivência entre estudantes de diferentes escolas. Retomar essa tradição e ver tudo isso acontecendo novamente é motivo de muito orgulho. Queremos que nossos jovens aproveitem cada momento, desenvolvam seus talentos e construam lembranças que levarão para a vida”, afirmou.
Retomados pela administração municipal em 2025, após mais de dez anos sem realização, os Jogos Estudantis Municipais voltaram a integrar oficialmente o calendário esportivo de Barra do Piraí. A inclusão foi estabelecida por meio de uma lei municipal de autoria do vereador Luiz Felipe Ludi, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal.
O parlamentar também comemorou a continuidade da competição e a oficialização da iniciativa no calendário da cidade. “É uma honra para mim ter sido o autor da lei que oficializou essa competição no calendário esportivo de Barra do Piraí. O JEM já fazia parte da vida de diversos barrenses, mas ficou mais de dez anos sem acontecer, até que a prefeita Katia Miki retomou essa tradição no ano passado. Tenho certeza de que, agora, com a competição novamente fortalecida e fazendo parte oficialmente do nosso calendário, teremos muitos outros anos de esporte, integração e oportunidades para nossos estudantes”, destacou.
Educadores ressaltam importância da atividade física
“Hoje em dia, ver os jovens largarem os celulares para praticar um esporte é quase um milagre. Os Jogos Estudantis vão muito além de uma simples competição. Eles são o resgate do movimento, da saúde física e da vida social que nenhum aparelho digital consegue substituir. É o momento em que eles estão de fato vivendo a infância e a adolescência, criando e colecionando momentos inesquecíveis, além, é claro, de fazerem novas amizades”, ressaltou.
O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., também apontou a relação entre esporte e aprendizagem. Para ele, atividades como as promovidas pelo JEM complementam o trabalho desenvolvido nas escolas e ajudam a transmitir valores importantes para a formação dos alunos.
“O estímulo ao esporte e à atividade física, em conjunto, auxilia todo o processo educacional, e é justamente isso que buscamos. Aliar o lazer, a convivência, a competição saudável e a diversão à formação dos nossos alunos. São experiências que contribuem para o desenvolvimento dentro e fora da sala de aula, ensinando valores que eles levam para toda a vida”, afirmou.
Edição deste ano terá participação ampliada
“Os Jogos do ano passado foram um sucesso e, neste ano, ampliamos o evento, com a participação de mais escolas, maior envolvimento da população e novas oportunidades para nossos estudantes. Tenho certeza de que esta será uma edição muito especial, com muita integração, espírito esportivo e momentos que ficarão na memória de todos os participantes”, ressaltou.
O JEM 2026 segue até 21 de novembro, com disputas em diferentes modalidades e a participação de escolas do município. A competição busca fortalecer a tradição esportiva de Barra do Piraí e ampliar as oportunidades para que os estudantes vivenciem o esporte, desenvolvam habilidades e compartilhem experiências fora do ambiente escolar.
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