Prefeita Katia Miki esteve presente - Foto: Divulgação

Prefeita Katia Miki esteve presente Foto: Divulgação

Publicado 06/11/2026 14:37

A abertura dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) 2026 marcou o início de mais uma edição da competição em Barra do Piraí . Realizado nesta quinta-feira (5), no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Jacyr Antonio Abbud, no bairro Matadouro, o evento reuniu estudantes de diferentes unidades de ensino e deu início a uma programação que segue até o dia 21 de novembro, com disputas em diversas modalidades.





Para a estudante Valentina Tavares, do Ciep 284, a participação já representa uma experiência especial. Pela primeira vez nos Jogos, ela destacou a oportunidade de competir, conhecer outros estudantes e aproveitar o ambiente esportivo. A jovem também ressaltou o clima de diversão entre os participantes.



“Foi uma ótima experiência! Foi minha primeira vez no JEM. Todos amam jogar e vêm pensando em se divertir. Está me marcando muito. Muito obrigada, prefeita Katia Miki”, contou.



A programação esportiva começou no mesmo dia da cerimônia de abertura, com partidas e disputas de futsal, tênis de mesa, cabo de guerra e futsal misto. A iniciativa reúne alunos de diferentes escolas do município em atividades que buscam estimular a prática esportiva e a convivência entre os jovens. LEIA MAIS: Jogos Estudantis Municipais de Barra do Piraí começam quinta-feira (5) Para a estudante Valentina Tavares, do Ciep 284, a participação já representa uma experiência especial. Pela primeira vez nos Jogos, ela destacou a oportunidade de competir, conhecer outros estudantes e aproveitar o ambiente esportivo. A jovem também ressaltou o clima de diversão entre os participantes.“Foi uma ótima experiência! Foi minha primeira vez no JEM. Todos amam jogar e vêm pensando em se divertir. Está me marcando muito. Muito obrigada, prefeita Katia Miki”, contou.A programação esportiva começou no mesmo dia da cerimônia de abertura, com partidas e disputas de futsal, tênis de mesa, cabo de guerra e futsal misto. A iniciativa reúne alunos de diferentes escolas do município em atividades que buscam estimular a prática esportiva e a convivência entre os jovens.

Competição une esporte e formação dos estudantes

A prefeita Katia Miki destacou a satisfação de ver o ginásio novamente movimentado pelos estudantes e ressaltou que a proposta dos Jogos vai além dos resultados dentro das quadras. Segundo ela, a competição também contribui para a formação dos participantes, ao incentivar valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe.



“É uma alegria enorme ver esse ginásio preparado, com tantos sorrisos e tanta vida. Nossos alunos são os grandes protagonistas desse momento. O JEM é muito mais do que uma competição esportiva: é também um projeto educacional, que promove a integração, o respeito, a disciplina, o trabalho em equipe e a convivência entre estudantes de diferentes escolas. Retomar essa tradição e ver tudo isso acontecendo novamente é motivo de muito orgulho. Queremos que nossos jovens aproveitem cada momento, desenvolvam seus talentos e construam lembranças que levarão para a vida”, afirmou.



Retomados pela administração municipal em 2025, após mais de dez anos sem realização, os Jogos Estudantis Municipais voltaram a integrar oficialmente o calendário esportivo de Barra do Piraí. A inclusão foi estabelecida por meio de uma lei municipal de autoria do vereador Luiz Felipe Ludi, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal.



O parlamentar também comemorou a continuidade da competição e a oficialização da iniciativa no calendário da cidade. “É uma honra para mim ter sido o autor da lei que oficializou essa competição no calendário esportivo de Barra do Piraí. O JEM já fazia parte da vida de diversos barrenses, mas ficou mais de dez anos sem acontecer, até que a prefeita Katia Miki retomou essa tradição no ano passado. Tenho certeza de que, agora, com a competição novamente fortalecida e fazendo parte oficialmente do nosso calendário, teremos muitos outros anos de esporte, integração e oportunidades para nossos estudantes”, destacou.

Educadores ressaltam importância da atividade física

Para o professor Márcio Alexandre, do Ciep 428, os Jogos representam uma oportunidade de incentivar os jovens a praticarem atividades físicas e ampliarem a convivência social. O educador destacou que a experiência esportiva também contribui para a construção de amizades e lembranças durante a infância e a adolescência.



“Hoje em dia, ver os jovens largarem os celulares para praticar um esporte é quase um milagre. Os Jogos Estudantis vão muito além de uma simples competição. Eles são o resgate do movimento, da saúde física e da vida social que nenhum aparelho digital consegue substituir. É o momento em que eles estão de fato vivendo a infância e a adolescência, criando e colecionando momentos inesquecíveis, além, é claro, de fazerem novas amizades”, ressaltou.



O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., também apontou a relação entre esporte e aprendizagem. Para ele, atividades como as promovidas pelo JEM complementam o trabalho desenvolvido nas escolas e ajudam a transmitir valores importantes para a formação dos alunos.



“O estímulo ao esporte e à atividade física, em conjunto, auxilia todo o processo educacional, e é justamente isso que buscamos. Aliar o lazer, a convivência, a competição saudável e a diversão à formação dos nossos alunos. São experiências que contribuem para o desenvolvimento dentro e fora da sala de aula, ensinando valores que eles levam para toda a vida”, afirmou.

Edição deste ano terá participação ampliada

O subsecretário de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel, destacou que a edição de 2026 foi ampliada em relação à realizada no ano anterior. Segundo ele, o evento conta com a participação de mais escolas e maior envolvimento da população, além de novas oportunidades para os estudantes.



“Os Jogos do ano passado foram um sucesso e, neste ano, ampliamos o evento, com a participação de mais escolas, maior envolvimento da população e novas oportunidades para nossos estudantes. Tenho certeza de que esta será uma edição muito especial, com muita integração, espírito esportivo e momentos que ficarão na memória de todos os participantes”, ressaltou.



O JEM 2026 segue até 21 de novembro, com disputas em diferentes modalidades e a participação de escolas do município. A competição busca fortalecer a tradição esportiva de Barra do Piraí e ampliar as oportunidades para que os estudantes vivenciem o esporte, desenvolvam habilidades e compartilhem experiências fora do ambiente escolar.