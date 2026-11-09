Agentes de saúde fazem inspeção nas residências como forma de prevençãoFoto: Divulgação/Secom
O balanço também considera os números de 2025, quando foram registrados 35 casos prováveis da doença. Os dados referentes a outubro deste ano ainda são parciais e podem sofrer alterações. A Prefeitura mantém o trabalho de vigilância durante todo o ano, com visitas a imóveis, identificação de possíveis criadouros e monitoramento das áreas com maior presença do mosquito.
As condições de calor e umidade características dos meses mais quentes favorecem a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, o período exige atenção redobrada tanto das equipes de saúde quanto dos moradores, principalmente na eliminação de recipientes que possam acumular água parada.
Município utiliza armadilhas e levantamento de infestação
Entre as ferramentas utilizadas estão as armadilhas Ovitrampas, que permitem identificar a presença do Aedes aegypti por meio da coleta de ovos, e o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), utilizado para identificar regiões com maior risco de infestação.
Com base nos resultados, as equipes conseguem direcionar as visitas e intensificar o acompanhamento nos locais que apresentam maior necessidade de intervenção. Segundo Allan, mais de 170 mil visitas a imóveis já foram realizadas em Barra do Piraí em 2026, considerando residências, estabelecimentos comerciais e outros espaços.
“Nosso trabalho não acontece apenas quando os casos aumentam. A vigilância é permanente e utiliza ferramentas que nos permitem identificar as áreas de maior risco e direcionar as ações. Em 2026, já realizamos mais de 170 mil visitas a imóveis, entre residências, comércios e outros estabelecimentos”, destacou o coordenador.
Maioria dos focos está em imóveis residenciais
Outro indicador do monitoramento é o número de ovos recolhidos pelas armadilhas Ovitrampas. Ao longo deste ano, foram coletados 44,2 mil ovos do mosquito no município.
“Cada ovo recolhido é um mosquito a menos em circulação. Esse monitoramento é fundamental para entendermos onde o vetor está presente e agirmos de maneira mais direcionada”, explicou Allan.
Dez minutos por semana podem ajudar na prevenção
Diante desse cenário, a orientação da Vigilância Ambiental é que os moradores reservem pelo menos dez minutos por semana para vistoriar suas casas e eliminar possíveis criadouros. A verificação deve incluir quintais, caixas d'água, calhas, vasos de plantas, ralos, pneus e outros recipientes que possam acumular água.
Allan ressalta que a atuação dos agentes precisa estar acompanhada da colaboração da população. Mesmo com as equipes nas ruas e o monitoramento dos bairros, pequenos focos dentro dos imóveis podem favorecer a reprodução do mosquito.
“É fundamental que a população seja protagonista nesse combate. Não adianta termos equipes nas ruas, realizando visitas e monitorando os bairros, se dentro dos imóveis ainda existem locais que favorecem a reprodução do mosquito. Dez minutos por semana para vistoriar a casa podem fazer toda a diferença. Dez minutos salvam vidas!”, ressaltou o coordenador.
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