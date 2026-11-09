Agentes de saúde fazem inspeção nas residências como forma de prevenção - Foto: Divulgação/Secom

Agentes de saúde fazem inspeção nas residências como forma de prevençãoFoto: Divulgação/Secom

Publicado 09/11/2026 17:44

Com a aproximação do período de temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes, a Prefeitura de Barra do Piraí reforça as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Em 2026, o município contabilizou 154 notificações de dengue. Desse total, 134 foram descartadas e 20 permanecem como casos prováveis, conforme o levantamento divulgado pela administração municipal.





O balanço também considera os números de 2025, quando foram registrados 35 casos prováveis da doença. Os dados referentes a outubro deste ano ainda são parciais e podem sofrer alterações. A Prefeitura mantém o trabalho de vigilância durante todo o ano, com visitas a imóveis, identificação de possíveis criadouros e monitoramento das áreas com maior presença do mosquito.



As condições de calor e umidade características dos meses mais quentes favorecem a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, o período exige atenção redobrada tanto das equipes de saúde quanto dos moradores, principalmente na eliminação de recipientes que possam acumular água parada. LEIA MAIS: Barra do Piraí se antecipa ao El Niño e prepara combate à dengue para o próximo verão O balanço também considera os números de 2025, quando foram registrados 35 casos prováveis da doença. Os dados referentes a outubro deste ano ainda são parciais e podem sofrer alterações. A Prefeitura mantém o trabalho de vigilância durante todo o ano, com visitas a imóveis, identificação de possíveis criadouros e monitoramento das áreas com maior presença do mosquito.As condições de calor e umidade características dos meses mais quentes favorecem a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, o período exige atenção redobrada tanto das equipes de saúde quanto dos moradores, principalmente na eliminação de recipientes que possam acumular água parada.

Município utiliza armadilhas e levantamento de infestação

De acordo com o coordenador de Vigilância Ambiental, Allan Ferreira, o trabalho segue as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde e reúne diferentes estratégias para acompanhar a circulação do mosquito e direcionar as ações de combate.



Entre as ferramentas utilizadas estão as armadilhas Ovitrampas, que permitem identificar a presença do Aedes aegypti por meio da coleta de ovos, e o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), utilizado para identificar regiões com maior risco de infestação.



Com base nos resultados, as equipes conseguem direcionar as visitas e intensificar o acompanhamento nos locais que apresentam maior necessidade de intervenção. Segundo Allan, mais de 170 mil visitas a imóveis já foram realizadas em Barra do Piraí em 2026, considerando residências, estabelecimentos comerciais e outros espaços.



“Nosso trabalho não acontece apenas quando os casos aumentam. A vigilância é permanente e utiliza ferramentas que nos permitem identificar as áreas de maior risco e direcionar as ações. Em 2026, já realizamos mais de 170 mil visitas a imóveis, entre residências, comércios e outros estabelecimentos”, destacou o coordenador.

Maioria dos focos está em imóveis residenciais

Um dos dados que chamam a atenção da Vigilância Ambiental é a concentração de larvas encontradas em ambientes residenciais. Mais de 80% das larvas identificadas durante as atividades dos agentes estavam em imóveis desse tipo, o que reforça a importância dos cuidados adotados pelos próprios moradores.



Outro indicador do monitoramento é o número de ovos recolhidos pelas armadilhas Ovitrampas. Ao longo deste ano, foram coletados 44,2 mil ovos do mosquito no município.



“Cada ovo recolhido é um mosquito a menos em circulação. Esse monitoramento é fundamental para entendermos onde o vetor está presente e agirmos de maneira mais direcionada”, explicou Allan.

Dez minutos por semana podem ajudar na prevenção

O alerta ganha importância diante das projeções para os próximos anos. Uma nota informativa do Ministério da Saúde aponta a possibilidade de crescimento dos casos de arboviroses no Brasil em 2026 e 2027, sob influência do fenômeno climático El Niño. A previsão indica impacto mais expressivo da dengue na Região Sudeste.



Diante desse cenário, a orientação da Vigilância Ambiental é que os moradores reservem pelo menos dez minutos por semana para vistoriar suas casas e eliminar possíveis criadouros. A verificação deve incluir quintais, caixas d'água, calhas, vasos de plantas, ralos, pneus e outros recipientes que possam acumular água.



Allan ressalta que a atuação dos agentes precisa estar acompanhada da colaboração da população. Mesmo com as equipes nas ruas e o monitoramento dos bairros, pequenos focos dentro dos imóveis podem favorecer a reprodução do mosquito.



“É fundamental que a população seja protagonista nesse combate. Não adianta termos equipes nas ruas, realizando visitas e monitorando os bairros, se dentro dos imóveis ainda existem locais que favorecem a reprodução do mosquito. Dez minutos por semana para vistoriar a casa podem fazer toda a diferença. Dez minutos salvam vidas!”, ressaltou o coordenador.