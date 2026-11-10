Grandes nomes da música estarão presentes no festivalFoto: Divulgação/Secom
Entre os destaques estão nomes conhecidos do rock brasileiro, como Biquini Cavadão, Lobão e Tihuana. A proposta é reunir diferentes gerações de fãs do gênero e atrair visitantes ao distrito, que vem apostando na música como parte de sua identidade turística.
Na sexta-feira (13), a programação contará com apresentações de André Frateschi e da banda Biquini Cavadão. Já no sábado (14), será a vez de Lobão Power Trio e Tihuana subirem ao palco, com repertórios que incluem sucessos conhecidos do público.
Programação terá atrações nos dois dias
O Rock na Estrada é realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e o Ministério do Turismo.
O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que o festival contribui para consolidar Ipiabas como destino turístico e fortalecer a identificação do distrito com o cenário musical. Segundo ele, o evento atrai visitantes de diferentes localidades e ajuda a projetar o município para além da região Sul Fluminense.
“Esse é mais um evento que reforça todo o potencial turístico de Ipiabas, inclusive como Cidade do Rock no Sul Fluminense. O Rock na Estrada atrai visitantes de diferentes partes do país e fortalece a identidade turística do distrito”, afirmou.
Evento busca movimentar comércio e turismo
Tadeu Oliveira ressaltou que eventos desse porte ajudam a fortalecer o chamado trade turístico e oferecem uma oportunidade de apresentar os atrativos de Barra do Piraí a pessoas que ainda não conhecem o município.
A prefeita Katia Miki também destacou a importância de valorizar as características próprias de Ipiabas e utilizar o potencial turístico do distrito para atrair visitantes. “Estamos trabalhando o turismo de Ipiabas da maneira certa, respeitando as potencialidades e a identidade do distrito, e o Rock na Estrada é mais uma prova disso. São atrações nacionais imperdíveis, que colocarão os holofotes do turismo do Rio de Janeiro em Ipiabas neste fim de semana. Tenho certeza de que será uma grande festa, com muita música, diversão e visitantes movimentando o nosso distrito”, declarou.
Com entrada gratuita e shows concentrados no período da noite, o Rock na Estrada promete movimentar a Praça de Ipiabas ao longo dos dois dias de programação, reunindo música, lazer e atrações para moradores e turistas.
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