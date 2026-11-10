Grandes nomes da música estarão presentes no festival - Foto: Divulgação/Secom

Grandes nomes da música estarão presentes no festivalFoto: Divulgação/Secom

Publicado 10/11/2026 14:23





Entre os destaques estão nomes conhecidos do rock brasileiro, como Biquini Cavadão, Lobão e Tihuana. A proposta é reunir diferentes gerações de fãs do gênero e atrair visitantes ao distrito, que vem apostando na música como parte de sua identidade turística. O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí , recebe nesta sexta-feira (13) e sábado (14) mais uma edição do Rock na Estrada, um dos festivais de música mais tradicionais da região. Com entrada gratuita, o evento será realizado na Praça de Ipiabas e terá atrações nacionais, apresentações musicais, área kids e praça de alimentação. A programação começa às 20h nos dois dias.Entre os destaques estão nomes conhecidos do rock brasileiro, como Biquini Cavadão, Lobão e Tihuana. A proposta é reunir diferentes gerações de fãs do gênero e atrair visitantes ao distrito, que vem apostando na música como parte de sua identidade turística.





Na sexta-feira (13), a programação contará com apresentações de André Frateschi e da banda Biquini Cavadão. Já no sábado (14), será a vez de Lobão Power Trio e Tihuana subirem ao palco, com repertórios que incluem sucessos conhecidos do público. LEIA MAIS: Ipiabas Blues & Jazz Festival, Sabores do Vale do Café e Encontro de Land Rover movimentam Ipiabas e atraem cerca de 5 mil pessoas Na sexta-feira (13), a programação contará com apresentações de André Frateschi e da banda Biquini Cavadão. Já no sábado (14), será a vez de Lobão Power Trio e Tihuana subirem ao palco, com repertórios que incluem sucessos conhecidos do público.

Programação terá atrações nos dois dias

Além dos shows principais, o festival contará com apresentações do Gyra Music Experience e do VJ Adriano Goes durante os dois dias. O espaço também terá área kids e praça de alimentação, ampliando as opções de entretenimento para quem pretende acompanhar a programação com a família.



O Rock na Estrada é realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e o Ministério do Turismo.



O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que o festival contribui para consolidar Ipiabas como destino turístico e fortalecer a identificação do distrito com o cenário musical. Segundo ele, o evento atrai visitantes de diferentes localidades e ajuda a projetar o município para além da região Sul Fluminense.



“Esse é mais um evento que reforça todo o potencial turístico de Ipiabas, inclusive como Cidade do Rock no Sul Fluminense. O Rock na Estrada atrai visitantes de diferentes partes do país e fortalece a identidade turística do distrito”, afirmou.

Evento busca movimentar comércio e turismo

Além da programação cultural, a expectativa da organização é que o festival gere impacto positivo na economia local. A chegada de visitantes pode beneficiar hotéis, pousadas, restaurantes, bares e outros estabelecimentos ligados ao setor de serviços.



Tadeu Oliveira ressaltou que eventos desse porte ajudam a fortalecer o chamado trade turístico e oferecem uma oportunidade de apresentar os atrativos de Barra do Piraí a pessoas que ainda não conhecem o município.



A prefeita Katia Miki também destacou a importância de valorizar as características próprias de Ipiabas e utilizar o potencial turístico do distrito para atrair visitantes. “Estamos trabalhando o turismo de Ipiabas da maneira certa, respeitando as potencialidades e a identidade do distrito, e o Rock na Estrada é mais uma prova disso. São atrações nacionais imperdíveis, que colocarão os holofotes do turismo do Rio de Janeiro em Ipiabas neste fim de semana. Tenho certeza de que será uma grande festa, com muita música, diversão e visitantes movimentando o nosso distrito”, declarou.



Com entrada gratuita e shows concentrados no período da noite, o Rock na Estrada promete movimentar a Praça de Ipiabas ao longo dos dois dias de programação, reunindo música, lazer e atrações para moradores e turistas.