Grupo do Centro TEA que participaram do Passaporte Cultural - Foto: Divulgação/Secom

Grupo do Centro TEA que participaram do Passaporte CulturalFoto: Divulgação/Secom

Publicado 11/11/2026 18:02

Adolescentes atendidos pelo Centro TEA de Barra do Piraí participaram, nesta quarta-feira (11), de uma atividade cultural na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro. O grupo visitou a exposição Casa da Mônica, inspirada na Turma da Mônica, em uma experiência que reuniu cultura, lazer e interação social. A programação foi viabilizada pelo Passaporte Cultural, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.





A visita faz parte de uma proposta desenvolvida pelo Centro TEA para ampliar as experiências oferecidas aos adolescentes atendidos pelo serviço. Além do acompanhamento terapêutico individual, o espaço passou a trabalhar com o Grupo de Habilidades Sociais, voltado ao desenvolvimento de competências necessárias para a vida cotidiana e para a participação em diferentes ambientes da sociedade.



A iniciativa busca estimular a autonomia, a independência e a convivência social dos jovens, por meio de atividades práticas realizadas fora do ambiente terapêutico. A proposta é oferecer situações reais de aprendizado, respeitando as particularidades, as necessidades e o ritmo de cada participante. LEIA MAIS: Simpósio de Educação Especial reúne famílias e profissionais em Barra do Piraí para debater inclusão além da escola A visita faz parte de uma proposta desenvolvida pelo Centro TEA para ampliar as experiências oferecidas aos adolescentes atendidos pelo serviço. Além do acompanhamento terapêutico individual, o espaço passou a trabalhar com o Grupo de Habilidades Sociais, voltado ao desenvolvimento de competências necessárias para a vida cotidiana e para a participação em diferentes ambientes da sociedade.A iniciativa busca estimular a autonomia, a independência e a convivência social dos jovens, por meio de atividades práticas realizadas fora do ambiente terapêutico. A proposta é oferecer situações reais de aprendizado, respeitando as particularidades, as necessidades e o ritmo de cada participante.

Atividades fora do ambiente terapêutico

Entre as experiências previstas pelo grupo estão atividades como fazer compras em supermercados, utilizar o transporte público, circular pela cidade, frequentar espaços culturais e participar de opções de lazer. O objetivo é permitir que os adolescentes desenvolvam habilidades que possam ser aplicadas no dia a dia, ampliando gradualmente sua segurança para lidar com diferentes situações.



Nesse contexto, a visita à exposição no Rio de Janeiro foi apresentada como mais uma oportunidade de aprendizado. Além do contato com um espaço cultural, a atividade permitiu aos participantes vivenciar uma programação coletiva e experimentar novas formas de interação.



A proposta do Grupo de Habilidades Sociais é trabalhar aspectos que vão além das atividades realizadas durante os atendimentos convencionais. A convivência em espaços públicos, o contato com outras pessoas e a participação em atividades externas fazem parte do processo de desenvolvimento da autonomia.



A experiência também busca ampliar as possibilidades de participação dos adolescentes na sociedade, incentivando que ocupem diferentes espaços e tenham acesso a atividades culturais e de lazer.

Inclusão e participação na sociedade

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou a importância de iniciativas que levem o trabalho de inclusão para além dos espaços de atendimento. Segundo ela, experiências externas contribuem para o desenvolvimento de habilidades e para a construção da independência dos adolescentes.



“A inclusão também é oferecer oportunidades para viver o mundo! O cuidado não acontece apenas dentro das salas de terapia: ele também acontece nas ruas, nos espaços culturais, nos encontros e nas experiências que constroem a autonomia para a vida. Queremos que esses adolescentes tenham cada vez mais oportunidades de conhecer novos lugares, desenvolver suas habilidades e conquistar independência”, afirmou.



A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também ressaltou o compromisso do município com a ampliação das oportunidades para jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



“Estamos trabalhando para que os jovens com TEA ampliem ainda mais suas possibilidades, com autonomia, independência e oportunidades de participação na sociedade. Queremos que eles ocupem cada vez mais espaços, vivenciem novas experiências e tenham condições de construir seus próprios caminhos. Vamos continuar buscando iniciativas que promovam inclusão e qualidade de vida para essas famílias”, declarou.



Com o Grupo de Habilidades Sociais, o Centro TEA busca incorporar experiências práticas à rotina de atendimento dos adolescentes. A intenção é que atividades como a visita à Biblioteca Parque Estadual contribuam para que os jovens desenvolvam recursos para lidar com situações cotidianas e ampliem suas oportunidades de participação social.