Agentes da Defesa Civil em reunião com moradoresFoto: Divulgação/Secom
O exercício também permitiu verificar o funcionamento do sistema de sirenes e mostrar à população como agir quando o equipamento emitir um alerta. A iniciativa contou com a participação da Secretaria Estadual de Defesa Civil, por meio da REDEC SUL, e da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde.
O trabalho de orientação ganha ainda mais importância com a chegada do período de chuvas, quando aumentam as preocupações com ocorrências como alagamentos, inundações e deslizamentos. A localização geográfica de Barra do Piraí, em uma região de vale, cercada por morros e cortada pelos rios Piraí e Paraíba do Sul, exige atenção permanente e planejamento para reduzir os impactos de possíveis eventos climáticos extremos.
O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou a importância da preparação dos moradores e da integração entre os órgãos responsáveis pela proteção da população.
“Um simulado como esse é fundamental para que as pessoas saibam como agir quando receberem um alerta. Não basta termos os equipamentos e as equipes preparadas. A população também precisa conhecer os procedimentos, saber para onde ir e como se proteger. Em uma situação real, essa orientação pode fazer toda a diferença e salvar vidas”, ressaltou.
Participação popular na construção do plano
Além das ações práticas de orientação, a Defesa Civil também avança na elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Depois de uma série de reuniões técnicas, o trabalho entra agora em uma nova etapa, com a participação direta dos moradores de diferentes bairros.
A partir desta segunda-feira (16), serão realizadas Oficinas Participativas em diversas localidades do município. Os encontros vão reunir moradores e equipes técnicas para ouvir as experiências de quem vive nos territórios, identificar situações que precisam de atenção e levantar informações que contribuam para o planejamento de medidas de prevenção e redução de riscos.
A proposta é considerar as particularidades de cada região, especialmente das áreas mais vulneráveis a alagamentos, inundações e deslizamentos. O conhecimento de quem acompanha de perto a realidade do bairro é uma contribuição importante para que o plano contemple as necessidades da população.
Rafael Champion ressaltou que a participação dos moradores é essencial nessa construção.
“Quem mora no bairro conhece a realidade daquele lugar, sabe onde a água costuma subir, quais pontos apresentam problemas e quais são as principais preocupações da comunidade. Queremos ouvir essas pessoas, reunir essas informações e construir um plano que considere as necessidades de cada região. A prevenção precisa ser um trabalho conjunto entre o poder público e a população”, afirmou.
PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PMRR
16/11 – SEGUNDA-FEIRA
Centro e Caixa D’Água
Horário: 8h às 11h30
Local: Assembleia de Deus – Av. Pref. Arthur Costa, 1009
Morro do Gama
Horário: 13h30 às 17h
Local: Assembleia de Deus – Rua Comp. Herivelto Martins, 631
17/11 – TERÇA-FEIRA
Metalúrgica
Horário: 8h às 11h30
Local: Igreja Nossa Senhora da Glória – Rua Lúcio Mansur Elias, 2
18/11 – QUARTA-FEIRA
Maracanã e Muqueca
Horário: 13h30 às 17h
Local: Igreja Bom Jesus – Rua Cambuci, 405 (Muqueca)
19/11 – QUINTA-FEIRA
Belvedere
Horário: 8h às 11h30
Local: Assembleia de Deus – Rua Luiz Camerano, 590
Roseira
Horário: 13h30 às 17h
Local: Igreja São Cristóvão – Av. Miguel Couto Filho, 3310 (Ponte Vermelha)
23/11 – SEGUNDA-FEIRA
Areal
Horário: 8h às 11h30
Local: Igreja Batista – Av. Ver. Sebastião de Carvalho, 1706
Nossa Senhora de Santana
Horário: 13h30 às 17h
Local: Bispado – Rua Barão do Rio Bonito, 240
25/11 – QUARTA-FEIRA
Chalet
Horário: 8h às 11h30
Local: Assembleia de Deus – Av. Ver. Osmar Dias Ferreira, 6837
A participação dos moradores é gratuita e representa uma oportunidade de contribuir diretamente para o planejamento de ações que buscam tornar Barra do Piraí mais preparada e segura.
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