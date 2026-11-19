Casarão que abriga o Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel - Foto: Divulgação/Secom

Casarão que abriga o Centro Cultural Rosemar Muniz PimentelFoto: Divulgação/Secom

Publicado 19/11/2026 14:30

Quem passa pela Praça Heitor Vale, no Centro de Barra do Piraí , talvez não imagine quantas histórias estão guardadas no antigo casarão da estação ferroviária. O espaço, que faz parte da trajetória de desenvolvimento do município, hoje abriga o Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel e está aberto para receber visitantes interessados em conhecer mais sobre a história da cidade.





A Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa disponibiliza o serviço de visitas guiadas, que podem ser agendadas por moradores, escolas, instituições e grupos interessados. A proposta é apresentar não apenas a história da antiga estação, mas também sua importância para a formação e o crescimento de Barra do Piraí.



Inaugurada em 1864, a estação teve papel importante na expansão ferroviária do país. O município se tornou um dos principais entroncamentos ferroviários da região, com linhas que faziam conexões em direção ao Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A chegada dos trilhos contribuiu para movimentar a economia, o comércio e a circulação de pessoas, marcando uma fase importante da história barrense.



O prédio histórico, que preserva características arquitetônicas de sua época, passou por um processo de restauração e foi transformado em espaço cultural. Atualmente, o Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel mantém viva a memória ferroviária e oferece à população a oportunidade de conhecer de perto um patrimônio que atravessou gerações.



Para o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, a visitação é uma maneira de aproximar a população dessa história e despertar o interesse das novas gerações. “Queremos que as pessoas conheçam mais sobre a história de Barra do Piraí e entendam a importância que esse espaço teve para o desenvolvimento da cidade. É uma oportunidade de receber moradores, escolas e grupos, especialmente os estudantes, para que possam conhecer de perto esse patrimônio e compreender um pouco mais sobre a nossa identidade e a nossa memória”, destaca Gabriel.



O secretário também reforça o convite para que instituições de ensino e a população aproveitem a oportunidade de conhecer o espaço.



“Mais do que preservar um prédio histórico, queremos manter viva a história que ele representa. Cada visita é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, despertar a curiosidade dos jovens e mostrar às novas gerações de onde viemos e como Barra do Piraí se desenvolveu. Nosso convite é para que as escolas, os professores, os estudantes e toda a população aproveitem essa oportunidade e venham conhecer esse espaço”, convida Gabriel. LEIA MAIS: Estudantes de Ipiabas propõem ideia e soluções para o turismo A Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa disponibiliza o serviço de visitas guiadas, que podem ser agendadas por moradores, escolas, instituições e grupos interessados. A proposta é apresentar não apenas a história da antiga estação, mas também sua importância para a formação e o crescimento de Barra do Piraí.Inaugurada em 1864, a estação teve papel importante na expansão ferroviária do país. O município se tornou um dos principais entroncamentos ferroviários da região, com linhas que faziam conexões em direção ao Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A chegada dos trilhos contribuiu para movimentar a economia, o comércio e a circulação de pessoas, marcando uma fase importante da história barrense.O prédio histórico, que preserva características arquitetônicas de sua época, passou por um processo de restauração e foi transformado em espaço cultural. Atualmente, o Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel mantém viva a memória ferroviária e oferece à população a oportunidade de conhecer de perto um patrimônio que atravessou gerações.Para o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, a visitação é uma maneira de aproximar a população dessa história e despertar o interesse das novas gerações. “Queremos que as pessoas conheçam mais sobre a história de Barra do Piraí e entendam a importância que esse espaço teve para o desenvolvimento da cidade. É uma oportunidade de receber moradores, escolas e grupos, especialmente os estudantes, para que possam conhecer de perto esse patrimônio e compreender um pouco mais sobre a nossa identidade e a nossa memória”, destaca Gabriel.O secretário também reforça o convite para que instituições de ensino e a população aproveitem a oportunidade de conhecer o espaço.“Mais do que preservar um prédio histórico, queremos manter viva a história que ele representa. Cada visita é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, despertar a curiosidade dos jovens e mostrar às novas gerações de onde viemos e como Barra do Piraí se desenvolveu. Nosso convite é para que as escolas, os professores, os estudantes e toda a população aproveitem essa oportunidade e venham conhecer esse espaço”, convida Gabriel.

Como realizar o agendamento

As visitas guiadas devem ser agendadas diretamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa. Escolas, instituições e grupos interessados podem entrar em contato para organizar a visita e ter informações adicionais. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (24) 99224-0158 ou pelo e-mail culturabarradopirai@gmail.com.