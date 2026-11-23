Procon orienta consumidor para compras durante a Black Friday - Foto: Divulgação/Secom

Procon orienta consumidor para compras durante a Black FridayFoto: Divulgação/Secom

Publicado 23/11/2026 17:29

Lojas enfeitadas, vitrines com promoções em destaque e locutores nas portas fazem parte do cenário do comércio de Barra do Piraí para a Black Friday , que acontece nesta sexta-feira (27). Considerada uma das principais datas para o varejo, a campanha movimenta os estabelecimentos e atrai consumidores em busca de descontos. Além de impulsionar as vendas, o período também funciona como um termômetro para as compras de Natal.

Em meio à variedade de ofertas e facilidades de pagamento, o consumidor precisa ficar atento para não cair em golpes ou acreditar em descontos que nem sempre representam economia. Para orientar a população, o Procon de Barra do Piraí reuniu recomendações sobre compras pela internet, formas de pagamento e cuidados na hora de avaliar as promoções.



Uma das principais orientações é pesquisar os preços antes de fechar negócio. Comparar os valores praticados por diferentes estabelecimentos ajuda a identificar se o desconto anunciado é real e evita as chamadas promoções maquiadas, quando o preço de um produto é elevado antes da campanha para simular uma redução maior durante a Black Friday.



O coordenador do Procon de Barra do Piraí, Rafael Ventura Camargo, alerta que o consumidor não deve considerar apenas o percentual de desconto divulgado pelas lojas.



“É importante pesquisar antes de comprar, comparar os preços e verificar se aquela oferta realmente vale a pena. Muitas vezes, o consumidor se empolga com um desconto anunciado e acaba não percebendo que o produto pode ser encontrado pelo mesmo valor ou até mais barato em outro estabelecimento. A melhor compra é aquela feita com planejamento e informação”, orienta.

Compras pela internet exigem atenção redobrada

Outro ponto destacado pelo órgão são os cuidados nas compras on-line. Sites falsos, links enviados por mensagens e ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado estão entre as estratégias utilizadas por golpistas para atrair consumidores.



A recomendação é conferir o endereço eletrônico da loja, pesquisar a reputação do estabelecimento e evitar acessar páginas de compras por meio de links recebidos de desconhecidos. Desconfiança também é necessária diante de ofertas com valores muito inferiores aos encontrados em outros estabelecimentos.



O Procon chama a atenção ainda para os pagamentos. Antes de confirmar uma transferência via Pix ou quitar um boleto, é importante conferir os dados da operação e o nome do destinatário. O consumidor também deve observar o valor do frete, o prazo de entrega e os juros cobrados em compras parceladas, levando em consideração o custo total do produto.



“Na pressa de aproveitar uma promoção, algumas pessoas acabam deixando de conferir informações básicas e podem ter prejuízos. É preciso verificar se a loja é confiável, conferir os dados antes de fazer qualquer pagamento e desconfiar de condições muito vantajosas. Se houver dúvida, o melhor é não concluir a compra até ter certeza de que está tudo correto”, reforça Rafael.

Comprovantes podem ajudar em caso de problemas

O órgão também orienta que os consumidores guardem comprovantes de pagamento, notas fiscais, anúncios e registros das ofertas. Esses documentos podem ser importantes caso seja necessário questionar o estabelecimento ou formalizar uma reclamação posteriormente.



A recomendação é aproveitar a Black Friday com planejamento, evitando compras por impulso e priorizando ofertas que realmente representem vantagens para o orçamento familiar.



Quem precisar de orientação pode procurar a sede do Procon de Barra do Piraí, localizada na Travessa Assumpção, no Centro, nas proximidades da Prefeitura. O atendimento pode auxiliar consumidores que tenham dúvidas ou enfrentem problemas relacionados às compras.