Procon orienta consumidor para compras durante a Black FridayFoto: Divulgação/Secom
Uma das principais orientações é pesquisar os preços antes de fechar negócio. Comparar os valores praticados por diferentes estabelecimentos ajuda a identificar se o desconto anunciado é real e evita as chamadas promoções maquiadas, quando o preço de um produto é elevado antes da campanha para simular uma redução maior durante a Black Friday.
O coordenador do Procon de Barra do Piraí, Rafael Ventura Camargo, alerta que o consumidor não deve considerar apenas o percentual de desconto divulgado pelas lojas.
“É importante pesquisar antes de comprar, comparar os preços e verificar se aquela oferta realmente vale a pena. Muitas vezes, o consumidor se empolga com um desconto anunciado e acaba não percebendo que o produto pode ser encontrado pelo mesmo valor ou até mais barato em outro estabelecimento. A melhor compra é aquela feita com planejamento e informação”, orienta.
Compras pela internet exigem atenção redobrada
A recomendação é conferir o endereço eletrônico da loja, pesquisar a reputação do estabelecimento e evitar acessar páginas de compras por meio de links recebidos de desconhecidos. Desconfiança também é necessária diante de ofertas com valores muito inferiores aos encontrados em outros estabelecimentos.
O Procon chama a atenção ainda para os pagamentos. Antes de confirmar uma transferência via Pix ou quitar um boleto, é importante conferir os dados da operação e o nome do destinatário. O consumidor também deve observar o valor do frete, o prazo de entrega e os juros cobrados em compras parceladas, levando em consideração o custo total do produto.
“Na pressa de aproveitar uma promoção, algumas pessoas acabam deixando de conferir informações básicas e podem ter prejuízos. É preciso verificar se a loja é confiável, conferir os dados antes de fazer qualquer pagamento e desconfiar de condições muito vantajosas. Se houver dúvida, o melhor é não concluir a compra até ter certeza de que está tudo correto”, reforça Rafael.
Comprovantes podem ajudar em caso de problemas
A recomendação é aproveitar a Black Friday com planejamento, evitando compras por impulso e priorizando ofertas que realmente representem vantagens para o orçamento familiar.
Quem precisar de orientação pode procurar a sede do Procon de Barra do Piraí, localizada na Travessa Assumpção, no Centro, nas proximidades da Prefeitura. O atendimento pode auxiliar consumidores que tenham dúvidas ou enfrentem problemas relacionados às compras.
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