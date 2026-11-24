Equipes trabalham para minimizar os estragos causados pelas chuvas - Foto: Divulgação/Secom

Equipes trabalham para minimizar os estragos causados pelas chuvasFoto: Divulgação/Secom

Publicado 24/11/2026 15:11

A Prefeitura de Barra do Piraí mobilizou equipes da Defesa Civil e de diferentes secretarias municipais para acompanhar e atender às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na noite desta segunda-feira (23). A atuação envolve o monitoramento das condições climáticas, o atendimento aos chamados e o suporte necessário à população, em parceria com o Corpo de Bombeiros.





A chuva intensa, concentrada em um curto intervalo de tempo, provocou pontos de alagamento, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões. As ocorrências foram registradas na Vila Helena, Vale do Ipiranga, Oficinas Velhas, Represa, Centro, Química, nos distritos de Vargem Alegre e Dorândia e na RJ-137, estrada que liga Barra do Piraí a Ipiabas.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil já estava de prontidão em razão do período de alerta para chuvas e mantém o monitoramento dos índices pluviométricos e das áreas de maior atenção. As secretarias municipais de Serviços Públicos e Assistência Social também estão mobilizadas para atuar conforme a necessidade, garantindo apoio às ações de resposta.



De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, a preparação antecipada das equipes é fundamental para agilizar o atendimento diante de situações como a registrada nesta segunda-feira.



“Tivemos um volume muito expressivo de chuva em um intervalo muito curto, o que acabou sobrecarregando a capacidade de drenagem em alguns pontos. Estamos trabalhando de forma integrada com o Corpo de Bombeiros e as demais secretarias para minimizar os transtornos e oferecer o suporte necessário à população”, destacou.



De acordo com os registros da Defesa Civil, os acumulados de chuva chegaram a 72 milímetros na região do Vale do Ipiranga. Também foram registrados 42,4 milímetros na Rua Novo México, no Centro; 26,2 milímetros na Metalúrgica; 25 milímetros em Dorândia; 14,4 milímetros na Roseira; e 12,2 milímetros no Areal. As medições foram atualizadas até as 19h39. LEIA MAIS: Defesa Civil realiza simulado e prepara reunião com moradores A chuva intensa, concentrada em um curto intervalo de tempo, provocou pontos de alagamento, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões. As ocorrências foram registradas na Vila Helena, Vale do Ipiranga, Oficinas Velhas, Represa, Centro, Química, nos distritos de Vargem Alegre e Dorândia e na RJ-137, estrada que liga Barra do Piraí a Ipiabas.A Secretaria Municipal de Defesa Civil já estava de prontidão em razão do período de alerta para chuvas e mantém o monitoramento dos índices pluviométricos e das áreas de maior atenção. As secretarias municipais de Serviços Públicos e Assistência Social também estão mobilizadas para atuar conforme a necessidade, garantindo apoio às ações de resposta.De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, a preparação antecipada das equipes é fundamental para agilizar o atendimento diante de situações como a registrada nesta segunda-feira.“Tivemos um volume muito expressivo de chuva em um intervalo muito curto, o que acabou sobrecarregando a capacidade de drenagem em alguns pontos. Estamos trabalhando de forma integrada com o Corpo de Bombeiros e as demais secretarias para minimizar os transtornos e oferecer o suporte necessário à população”, destacou.De acordo com os registros da Defesa Civil, os acumulados de chuva chegaram a 72 milímetros na região do Vale do Ipiranga. Também foram registrados 42,4 milímetros na Rua Novo México, no Centro; 26,2 milímetros na Metalúrgica; 25 milímetros em Dorândia; 14,4 milímetros na Roseira; e 12,2 milímetros no Areal. As medições foram atualizadas até as 19h39.

Monitoramento continua nos próximos dias

O trabalho de acompanhamento também considera a previsão meteorológica para os próximos dias, que indica possibilidade de novos volumes expressivos de chuva. A tendência é de aumento dos acumulados entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26), com previsão de 20,5 e 25,4 milímetros, respectivamente.



Outro período que exige atenção é o fim de semana. Para domingo (29), são esperados 27,7 milímetros, enquanto na segunda-feira (30) a previsão é de 22,1 milímetros.



Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a importância de que os moradores acompanhem os comunicados e alertas divulgados pelos canais oficiais e adotem medidas preventivas. “Durante períodos de chuva intensa, a recomendação é evitar deslocamentos desnecessários, não atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo, e procurar abrigo em local seguro diante de qualquer sinal de risco”, afirmou o secretário de Defesa Civil de Barra do Piraí.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.