Equipes avançam no Plano Municipal de Redução de RiscosFoto: Divulgação/Secom
Dentro desse conjunto de ações, a Defesa Civil concluiu, nesta quarta-feira (25), uma importante etapa da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com a realização de oficinas comunitárias localidades. Os encontros, iniciados no dia 16, reuniram moradores, representantes das universidades, servidores municipais, estudantes e lideranças comunitárias.
Durante as reuniões, a população teve a oportunidade de apontar problemas, relatar situações de risco e apresentar as particularidades de cada região. As informações vão complementar os levantamentos técnicos realizados por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.
A participação dos moradores nas oficinas também foi destacada por quem acompanhou os encontros. Para a professora e moradora da Caixa d’Água, Beatriz de Souza, a iniciativa representa uma oportunidade de apresentar as necessidades do bairro e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos órgãos responsáveis.
“É importante que a população tenha esse espaço para falar, mostrar o que acontece no bairro e contribuir com as informações que conhece. Muitas vezes, quem mora na comunidade percebe situações que precisam de atenção e pode ajudar a identificar esses problemas. É muito positivo ver esse trabalho de prevenção sendo realizado antes que aconteça alguma emergência”, avaliou Beatriz.
Morador do Morro do Gama, Gerson Moreira também considerou importante a aproximação entre a Defesa Civil e as comunidades. "A gente precisa estar informado e saber como agir quando acontece uma situação de risco. Também é importante perceber que os órgãos responsáveis estão se organizando e ouvindo os moradores. Esse planejamento antecipado faz diferença, porque a prevenção precisa começar antes dos períodos de chuva mais intensa”, comentou o aposentado.
O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou que ouvir os moradores é fundamental para que o planejamento considere as necessidades reais de cada comunidade.
“Esse trabalho precisa reunir o conhecimento técnico e a experiência de quem vive nos bairros. Os moradores conhecem os pontos onde costumam ocorrer alagamentos, os locais que apresentam problemas e as situações que precisam de atenção. Essas informações são muito importantes para construirmos um diagnóstico mais completo e planejarmos medidas que contribuam para reduzir os riscos e proteger vidas”, explicou Rafael Champion.
Preparação para o verão e o El Niño
O cenário merece atenção diante do atual episódio de El Niño, fenômeno climático que altera os padrões de circulação atmosférica e pode influenciar o regime de chuvas em diferentes regiões do país. As projeções dos órgãos de monitoramento apontam para a continuidade de sua influência durante o verão, reforçando a importância do acompanhamento das condições meteorológicas e da preparação dos municípios.
Para Rafael Champion, a prevenção precisa acontecer antes de qualquer situação de emergência, com equipes organizadas, equipamentos preparados e moradores bem informados.
“Estamos entrando em um período que exige atenção redobrada. Precisamos estar preparados, tanto com nossas equipes e estruturas municipais quanto com a população. É fundamental que os moradores saibam reconhecer os sinais de risco, conheçam os procedimentos de segurança e entendam como agir quando receberem um alerta. Nosso trabalho é justamente antecipar as ações, integrar os órgãos envolvidos e reduzir ao máximo os riscos e os possíveis danos”, ressaltou o secretário de Defesa Civil de Barra do Piraí.
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