Equipes avançam no Plano Municipal de Redução de Riscos - Foto: Divulgação/Secom

Equipes avançam no Plano Municipal de Redução de RiscosFoto: Divulgação/Secom

Publicado 25/11/2026 16:44

A preparação para o período de chuvas e a redução dos riscos de desastres estão entre as prioridades da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Barra do Piraí . Com a proximidade do verão e as projeções relacionadas ao El Niño, o município intensifica o trabalho preventivo, que envolve planejamento técnico, preparação das equipes e orientação da população.





Dentro desse conjunto de ações, a Defesa Civil concluiu, nesta quarta-feira (25), uma importante etapa da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com a realização de oficinas comunitárias localidades. Os encontros, iniciados no dia 16, reuniram moradores, representantes das universidades, servidores municipais, estudantes e lideranças comunitárias.



Durante as reuniões, a população teve a oportunidade de apontar problemas, relatar situações de risco e apresentar as particularidades de cada região. As informações vão complementar os levantamentos técnicos realizados por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.



A participação dos moradores nas oficinas também foi destacada por quem acompanhou os encontros. Para a professora e moradora da Caixa d’Água, Beatriz de Souza, a iniciativa representa uma oportunidade de apresentar as necessidades do bairro e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos órgãos responsáveis.



“É importante que a população tenha esse espaço para falar, mostrar o que acontece no bairro e contribuir com as informações que conhece. Muitas vezes, quem mora na comunidade percebe situações que precisam de atenção e pode ajudar a identificar esses problemas. É muito positivo ver esse trabalho de prevenção sendo realizado antes que aconteça alguma emergência”, avaliou Beatriz.



Morador do Morro do Gama, Gerson Moreira também considerou importante a aproximação entre a Defesa Civil e as comunidades. "A gente precisa estar informado e saber como agir quando acontece uma situação de risco. Também é importante perceber que os órgãos responsáveis estão se organizando e ouvindo os moradores. Esse planejamento antecipado faz diferença, porque a prevenção precisa começar antes dos períodos de chuva mais intensa”, comentou o aposentado.



O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou que ouvir os moradores é fundamental para que o planejamento considere as necessidades reais de cada comunidade.



“Esse trabalho precisa reunir o conhecimento técnico e a experiência de quem vive nos bairros. Os moradores conhecem os pontos onde costumam ocorrer alagamentos, os locais que apresentam problemas e as situações que precisam de atenção. Essas informações são muito importantes para construirmos um diagnóstico mais completo e planejarmos medidas que contribuam para reduzir os riscos e proteger vidas”, explicou Rafael Champion. LEIA MAIS: Defesa Civil e secretarias atuam para minimizar transtornos das chuvas Dentro desse conjunto de ações, a Defesa Civil concluiu, nesta quarta-feira (25), uma importante etapa da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com a realização de oficinas comunitárias localidades. Os encontros, iniciados no dia 16, reuniram moradores, representantes das universidades, servidores municipais, estudantes e lideranças comunitárias.Durante as reuniões, a população teve a oportunidade de apontar problemas, relatar situações de risco e apresentar as particularidades de cada região. As informações vão complementar os levantamentos técnicos realizados por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.A participação dos moradores nas oficinas também foi destacada por quem acompanhou os encontros. Para a professora e moradora da Caixa d’Água, Beatriz de Souza, a iniciativa representa uma oportunidade de apresentar as necessidades do bairro e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos órgãos responsáveis.“É importante que a população tenha esse espaço para falar, mostrar o que acontece no bairro e contribuir com as informações que conhece. Muitas vezes, quem mora na comunidade percebe situações que precisam de atenção e pode ajudar a identificar esses problemas. É muito positivo ver esse trabalho de prevenção sendo realizado antes que aconteça alguma emergência”, avaliou Beatriz.Morador do Morro do Gama, Gerson Moreira também considerou importante a aproximação entre a Defesa Civil e as comunidades. "A gente precisa estar informado e saber como agir quando acontece uma situação de risco. Também é importante perceber que os órgãos responsáveis estão se organizando e ouvindo os moradores. Esse planejamento antecipado faz diferença, porque a prevenção precisa começar antes dos períodos de chuva mais intensa”, comentou o aposentado.O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou que ouvir os moradores é fundamental para que o planejamento considere as necessidades reais de cada comunidade.“Esse trabalho precisa reunir o conhecimento técnico e a experiência de quem vive nos bairros. Os moradores conhecem os pontos onde costumam ocorrer alagamentos, os locais que apresentam problemas e as situações que precisam de atenção. Essas informações são muito importantes para construirmos um diagnóstico mais completo e planejarmos medidas que contribuam para reduzir os riscos e proteger vidas”, explicou Rafael Champion.

Preparação para o verão e o El Niño

A intensificação das ações preventivas também considera as características geográficas de Barra do Piraí. Situado em uma região de vale, cercada por morros e cortada pelos rios Paraíba do Sul e Piraí, o município exige atenção permanente, especialmente durante os meses mais chuvosos, quando aumentam as preocupações com alagamentos, elevação do nível dos rios e deslizamentos.



O cenário merece atenção diante do atual episódio de El Niño, fenômeno climático que altera os padrões de circulação atmosférica e pode influenciar o regime de chuvas em diferentes regiões do país. As projeções dos órgãos de monitoramento apontam para a continuidade de sua influência durante o verão, reforçando a importância do acompanhamento das condições meteorológicas e da preparação dos municípios.



Para Rafael Champion, a prevenção precisa acontecer antes de qualquer situação de emergência, com equipes organizadas, equipamentos preparados e moradores bem informados.



“Estamos entrando em um período que exige atenção redobrada. Precisamos estar preparados, tanto com nossas equipes e estruturas municipais quanto com a população. É fundamental que os moradores saibam reconhecer os sinais de risco, conheçam os procedimentos de segurança e entendam como agir quando receberem um alerta. Nosso trabalho é justamente antecipar as ações, integrar os órgãos envolvidos e reduzir ao máximo os riscos e os possíveis danos”, ressaltou o secretário de Defesa Civil de Barra do Piraí.