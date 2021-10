Hemonúcleo de BM já captou 25 doadores no desafio em alusão ao aniversário da cidade - Paulo Dimas

Publicado 05/10/2021 09:08

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa com a intenção de reforçar o estoque de sangue da cidade e celebrar o 189º aniversário do município, comemorado no domingo, 03, segue com o desafio de captar novos doadores.

Até o momento, a unidade já conseguiu 25 pessoas. A campanha continua até o dia 29 de outubro, data em que será sorteada uma cesta de café da manhã para os doadores inscritos, caso o quantitativo chegue a 189.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis.

Também é necessário estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro da cidade. O atendimento é realizado sem agendamento prévio e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h.