Furlani (foto maior) lidera pesquisa de intenções de voto, seguido de Cabelereiro (acima, à direita) e Valério (abaixo á direita) - Divulgação

Publicado 17/09/2024 10:12 | Atualizado 17/09/2024 11:05

Barra Mansa – Para 59% dos eleitores de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL) será o novo prefeito da cidade. É o que aponta a pesquisa eleitoral feita pela Ágora Pesquisas. Já 22% acreditam na eleição de Marcelo Cabelereiro (União Brasil), 1% aposta no Professor Peterson (Psol) e outro 1% em Thiago Valério (PDT). Os números constam na percepção de vitória dos entrevistados, independentemente de quem eles votam nas eleições.

Já na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Furlani também lidera com 38% dos votos. Em seguida vem Marcelo Cabelereiro, com 27%, e Thiago Valério, com 10%. Na espontânea, quando é o eleitor que cita o candidato que desejaria votar, sem receber os nomes, foram citados 11 candidatos e Furlani tem 25%, enquanto Cabelereiro tem 12% e Valério 6% (veja números completos abaixo).

Em relação à rejeição, ou seja, perguntados em qual dos candidatos a pessoa não votaria, Thiago Valério tem 21%. Furlani e Marcelo têm empate técnico dentro da margem de erro, com 17% e 15%, respectivamente. Para 42%, não há rejeição a nenhum dos candidatos na disputa.

A pesquisa do Ágora, registrada no TSE com o número RJ-01828/2024, foi realizada entre os dias 9 e 10 de setembro de 2024 e foram ouvidas 400 pessoas, com idades entre 16 e 75 anos, em todos os bairros da cidade. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com 5% de margem de erro.

Apoio e aprovação

Furlani, que lidera a pesquisa, conta com o apoio do prefeito Rodrigo Drable (Solidariedade). A pesquisa fez a seguinte pergunta para os eleitores: “Cada candidato é apoiado por pessoas diferentes. Olhando este disco, em quem você votaria? Mudaria ou mantém seu voto?” Ao ser colocado o apoio do prefeito, Furlani vai a 43% das intenções de votos.

A administração do atual prefeito também foi avaliada. A gestão é aprovada por 59% dos eleitores.

Veja os números da pesquisa:

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Furlani..................................38%

Marcelo Cabeleireiro .............27%

Thiago Valério........................10%

Professor Petterson.................1%

Branco ou Nulo.......................5%

NR.........................................7%

Indecisos...............................12%

INTENÇÃO DE VOTO ESPONT NEO

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Furlani..................................25%

Marcelo Cabeleireiro .............12%

Thiago Valério........................6%

Cristina Magno.......................1%

Bruna Vidal............................0,25%

Joãozinho..............................0,25%

Luizinho do Sindicato.............0,25%

Neto......................................0,25%

Professor Petterson................0,25%

Rodrigo..................................0,25%

Waguin..................................0,25%

Branco ou Nulo.......................0,25%

NR / NS...................................54%