O homem foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelo caso - Foto: Reprodução

O homem foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelo casoFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 17:36 | Atualizado 03/09/2026 17:39

Barra Mansa - Um homem de 35 anos, condenado a 16 anos e 10 meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na quarta-feira (2), em Um homem de 35 anos, condenado a 16 anos e 10 meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na quarta-feira (2), em Barra Mansa . A prisão aconteceu durante a Operação Captura, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil de Barra Mansa, de acordo com as investigações, o suspeito estuprou a própria sobrinha no ano de 2020. Depois do ocorrido, ele se escondeu em Quatis.

Ainda de acordo com a polícia, após um trabalho de localização e captura, os agentes identificaram o endereço onde o homem estaria morando, mas ele não foi encontrado no imóvel. Na quarta-feira (2), os agentes receberam novas informações sobre o suspeito, que foi encontrado e preso no Centro de Barra Mansa.

A Polícia Civil informou ainda que ele foi condenado a 16 anos e 10 meses de prisão por estupro de vulnerável, em decisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelo caso. Ele será transferido para o sistema prisional, onde dará início ao cumprimento da pena. A identidade do suspeito não foi divulgada. Não recebemos resposta da defesa.