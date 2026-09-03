O homem foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelo casoFoto: Reprodução
Homem condenado por estupro de sobrinha é preso na Operação Captura em Barra Mansa
Suspeito havia se escondido em Quatis desde 2020 e foi localizado após novo trabalho de investigação da Polícia Civil
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Ataque a tiros deixa três baleados e um ferido no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa
Vítimas, entre 18 e 45 anos, foram atingidas por disparos feitos de dentro de um carro; ninguém foi preso e motivação é investigada
Homem condenado por estupro de sobrinha é preso em Barra Mansa
Suspeito, de 25 anos, foi sentenciado a 21 anos de prisão em regime fechado; vítima tinha 12 anos à época dos abusos, segundo a Polícia Civil
PM apreende 40 kg de drogas e arsenal com fuzil em Barra Mansa
Operação do 28º BPM localizou material enterrado em barril; prejuízo ao tráfico é estimado em quase R$ 1 milhão, segundo a polícia
Homem é preso com quase 450 porções de drogas em Barra Mansa
Suspeito caminhava com sacola contendo cápsulas de cocaína e pedras de crack quando foi abordado pela PM no bairro Goiabal
Operação com drones prende três e apreende adolescente em condomínio de Barra Mansa
Ação conjunta das polícias Civil e Militar mirou área de influência do Comando Vermelho e prendeu suposto gerente do tráfico na região
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