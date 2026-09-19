Suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registradoFoto: Reprodução/Internet
Dois homens são presos suspeitos de furtar restaurante no bairro Ano Bom, em Barra Mansa
Um dos suspeitos confessou o crime durante abordagem; polícia também apreendeu dois pinos de cocaína na residência dele
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