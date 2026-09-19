Suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado - Foto: Reprodução/Internet

Suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registradoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 19/09/2026 10:54

Dois homens foram presos na sexta-feira (18), suspeitos de furtarem um restaurante no bairro Ano Bom, em Barra Mansa . O flagrante foi realizado por agentes da operação Segurança Presente. Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando abordou um dos suspeitos. Durante a verificação, o homem confessou a participação no crime.

Os policiais foram até a residência dele e, ao chegarem ao imóvel, localizaram o segundo envolvido no furto. No local, os agentes também encontraram e apreenderam dois pinos de cocaína. Eles foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. Eles estão à disposição da Justiça e não tiveram as identidades divulgadas. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.