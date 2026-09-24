A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Divulgação
Segundo as informações repassadas pela corporação, a ocorrência foi inicialmente identificada pela Central de Monitoramento da Guarda Municipal, após o recebimento de uma denúncia da população sobre a presença do veículo abandonado no local. Diante da informação, uma equipe foi até o endereço indicado e constatou a situação relatada, dando início ao procedimento padrão de remoção do automóvel, conforme previsto no Decreto Municipal nº 6.212/2010, norma que regulamenta a retirada de veículos abandonados encontrados em vias públicas do município.
Após a remoção do carro, no entanto, um homem compareceu à sede da Guarda Municipal, localizada no Parque da Cidade, afirmando aos agentes que o veículo removido pertencia à Polícia Federal e que fazia parte de uma investigação em andamento, na tentativa de reaver o automóvel recolhido pela corporação municipal.
De acordo com o relato dos guardas municipais, o homem se identificava como policial federal e, para reforçar sua alegação, vestia um suposto uniforme da corporação federal, além de portar um distintivo que, segundo a apuração, era feito em material plástico, e não um item oficial de identificação funcional. Ainda conforme os agentes que atenderam a ocorrência, durante a abordagem, o suspeito teria adotado uma postura intimidatória ao tentar convencer os guardas municipais de que realmente exercia a função de policial federal.
Diante das contradições identificadas pelos agentes e da desconfiança gerada pelo comportamento do suspeito, a Guarda Municipal decidiu conduzi-lo até a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde foi lavrado o boletim de ocorrência sobre o caso. Segundo a corporação, o episódio foi enquadrado, em um primeiro momento, como a contravenção penal de simulação da qualidade de funcionário público, prevista no artigo 45 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, conhecido como Lei das Contravenções Penais.
A Guarda Municipal de Barra Mansa destacou ainda que, em situações como essa, envolvendo veículos removidos por estarem abandonados ou irregulares, a liberação do automóvel está condicionada à apresentação das duas placas de identificação do veículo, além da comprovação da propriedade por meio da documentação exigida, medida que busca evitar fraudes e situações irregulares como a registrada nesta quinta-feira.
Por fim, a corporação reforçou a orientação para que a população entre em contato sempre que identificar situações suspeitas ou que possam representar algum tipo de irregularidade nas ruas do município. Segundo a Guarda Municipal, denúncias podem ser encaminhadas diretamente à corporação pelos telefones (24) 3028-9339 e 3028-9369, canais disponibilizados para o atendimento de ocorrências semelhantes a essa registrada no bairro Piteiras.
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