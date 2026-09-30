Celular da vítima e cartões de terceiros foram encontrados no carro com placa adulterada - Foto: Reprodução

Celular da vítima e cartões de terceiros foram encontrados no carro com placa adulteradaFoto: Reprodução

Publicado 30/09/2026 16:34





Durante patrulhamento pelo Centro de Barra Mansa, policiais do programa Bairro Presente avistaram o veículo com uma fita preta cobrindo parte dos caracteres da placa, detalhe que chamou imediatamente a atenção da equipe. Segundo a corporação, os agentes já haviam recebido informações prévias de que um carro com essas características poderia ter sido utilizado na prática do roubo ocorrido em Volta Redonda, no qual, segundo o relato da vítima, uma mulher teria sido agredida durante a abordagem dos suspeitos.



Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista, ao perceber a presença da viatura, optou por tentar fugir em alta velocidade pelas ruas do Centro da cidade. Iniciou-se então um acompanhamento por parte da equipe policial, que conseguiu, após certo trajeto, alcançar o Volkswagen Polo nas proximidades da Via Dutra, importante rodovia que corta a região e costuma ser utilizada como rota de fuga por suspeitos de diversos crimes na região do Sul Fluminense.



Durante a revista realizada no veículo após a abordagem, os policiais encontraram uma série de itens que reforçaram a suspeita da participação do casal no roubo relatado anteriormente. Entre os materiais localizados estavam quatro aparelhos celulares, cartões bancários registrados em nomes de terceiros, mochilas, peças de roupa, diversos objetos pessoais, além de valores em dinheiro: R$ 399 em espécie e também US$ 2. Os agentes apreenderam ainda pequenas porções de substâncias entorpecentes, que serão encaminhadas para análise pericial a fim de confirmar sua natureza.



Um dos aparelhos encontrados durante a revista, um iPhone 15 na cor rosa, foi reconhecido pela vítima como sendo o celular que havia sido roubado dela durante a ação criminosa ocorrida em Volta Redonda, fortalecendo ainda mais os indícios de que o casal detido realmente teria participação no crime relatado anteriormente às autoridades policiais. Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta quarta-feira (30), após uma perseguição que terminou às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa . Segundo agentes da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), o casal estava em um veículo cinza relacionado a um roubo cometido contra uma pedestre em Volta Redonda, ocorrência que já havia sido registrada anteriormente pelas forças de segurança da região.Durante patrulhamento pelo Centro de Barra Mansa, policiais do programa Bairro Presente avistaram o veículo com uma fita preta cobrindo parte dos caracteres da placa, detalhe que chamou imediatamente a atenção da equipe. Segundo a corporação, os agentes já haviam recebido informações prévias de que um carro com essas características poderia ter sido utilizado na prática do roubo ocorrido em Volta Redonda, no qual, segundo o relato da vítima, uma mulher teria sido agredida durante a abordagem dos suspeitos.Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista, ao perceber a presença da viatura, optou por tentar fugir em alta velocidade pelas ruas do Centro da cidade. Iniciou-se então um acompanhamento por parte da equipe policial, que conseguiu, após certo trajeto, alcançar o Volkswagen Polo nas proximidades da Via Dutra, importante rodovia que corta a região e costuma ser utilizada como rota de fuga por suspeitos de diversos crimes na região do Sul Fluminense.Durante a revista realizada no veículo após a abordagem, os policiais encontraram uma série de itens que reforçaram a suspeita da participação do casal no roubo relatado anteriormente. Entre os materiais localizados estavam quatro aparelhos celulares, cartões bancários registrados em nomes de terceiros, mochilas, peças de roupa, diversos objetos pessoais, além de valores em dinheiro: R$ 399 em espécie e também US$ 2. Os agentes apreenderam ainda pequenas porções de substâncias entorpecentes, que serão encaminhadas para análise pericial a fim de confirmar sua natureza.Um dos aparelhos encontrados durante a revista, um iPhone 15 na cor rosa, foi reconhecido pela vítima como sendo o celular que havia sido roubado dela durante a ação criminosa ocorrida em Volta Redonda, fortalecendo ainda mais os indícios de que o casal detido realmente teria participação no crime relatado anteriormente às autoridades policiais.

Conclusão



Após a conclusão da abordagem e da revista no veículo, o casal foi conduzido pelos policiais até a 93ª Delegacia de Polícia, unidade na qual ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça. O Volkswagen Polo utilizado pelos suspeitos, assim como todos os materiais encontrados durante a revista, também foram devidamente apresentados na delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis relacionadas ao caso.



Segundo o registro policial lavrado pela autoridade responsável pelo atendimento da ocorrência, os dois suspeitos foram formalmente autuados pelos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo — em razão da fita utilizada para dificultar a leitura da placa do automóvel — e porte de droga para consumo pessoal, com base nas pequenas quantidades de substâncias encontradas durante a revista realizada pelos policiais militares.



A ocorrência seguirá agora sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá aprofundar as investigações para confirmar a participação efetiva do casal no roubo relatado pela vítima em Volta Redonda, bem como esclarecer a origem dos demais itens encontrados em posse dos suspeitos, como os cartões bancários registrados em nome de outras pessoas que não estavam presentes no momento da prisão. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.