O veículo foi levado para a Delegacia de Barra MansaFoto: PRF
A abordagem ocorreu por volta das 21h, na altura do km 299 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. No carro estavam um homem de 45 anos, que conduzia o veículo, e uma mulher de 42 anos. Segundo a PRF, o automóvel circulava com placas de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Durante a inspeção, os agentes identificaram alterações nos elementos de identificação do veículo, o que levou a uma verificação mais detalhada.
A consulta aos sistemas apontou que o carro original, registrado em Anitápolis, Santa Catarina, havia sido furtado em São Paulo no dia 22 de outubro. A análise confirmou que o veículo abordado apresentava características de um automóvel clonado.
Durante a ocorrência, a passageira relatou aos policiais que havia comprado o Honda HR-V por R$ 160 mil. Segundo ela, o pagamento foi negociado com uma entrada de R$ 40 mil e o restante dividido em parcelas de R$ 3.241. Ainda conforme o relato da mulher, a negociação foi realizada por meio da plataforma Marketplace. Ela afirmou que viajou até São Paulo para buscar o automóvel e pretendia levá-lo ao Rio de Janeiro, onde mora.
Após a constatação das irregularidades, a ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. A unidade ficou responsável pelo registro da recuperação do veículo e pela adoção das demais providências legais.
O caso deverá esclarecer as circunstâncias da negociação e a origem do automóvel utilizado com sinais de clonagem. Não conseguimos contato com a defesa da suspeita.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.