O veículo foi levado para a Delegacia de Barra Mansa - Foto: PRF

O veículo foi levado para a Delegacia de Barra MansaFoto: PRF

Publicado 25/10/2026 15:17





A abordagem ocorreu por volta das 21h, na altura do km 299 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. No carro estavam um homem de 45 anos, que conduzia o veículo, e uma mulher de 42 anos. Segundo a PRF, o automóvel circulava com placas de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Durante a inspeção, os agentes identificaram alterações nos elementos de identificação do veículo, o que levou a uma verificação mais detalhada.



A consulta aos sistemas apontou que o carro original, registrado em Anitápolis, Santa Catarina, havia sido furtado em São Paulo no dia 22 de outubro. A análise confirmou que o veículo abordado apresentava características de um automóvel clonado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Honda HR-V Touring, avaliado em R$ 162.242, na noite deste sábado (24), durante uma fiscalização na Via Dutra, em Barra Mansa . O veículo apresentava sinais de adulteração e foi identificado como um clone de outro automóvel, da mesma marca, modelo e cor, que havia sido furtado em São Paulo.A abordagem ocorreu por volta das 21h, na altura do km 299 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. No carro estavam um homem de 45 anos, que conduzia o veículo, e uma mulher de 42 anos. Segundo a PRF, o automóvel circulava com placas de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Durante a inspeção, os agentes identificaram alterações nos elementos de identificação do veículo, o que levou a uma verificação mais detalhada.A consulta aos sistemas apontou que o carro original, registrado em Anitápolis, Santa Catarina, havia sido furtado em São Paulo no dia 22 de outubro. A análise confirmou que o veículo abordado apresentava características de um automóvel clonado.

Ocorrência



Durante a ocorrência, a passageira relatou aos policiais que havia comprado o Honda HR-V por R$ 160 mil. Segundo ela, o pagamento foi negociado com uma entrada de R$ 40 mil e o restante dividido em parcelas de R$ 3.241. Ainda conforme o relato da mulher, a negociação foi realizada por meio da plataforma Marketplace. Ela afirmou que viajou até São Paulo para buscar o automóvel e pretendia levá-lo ao Rio de Janeiro, onde mora.



Após a constatação das irregularidades, a ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. A unidade ficou responsável pelo registro da recuperação do veículo e pela adoção das demais providências legais.



O caso deverá esclarecer as circunstâncias da negociação e a origem do automóvel utilizado com sinais de clonagem. Não conseguimos contato com a defesa da suspeita.