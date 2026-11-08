Acidente em Barra Mansa mata dez pessoas da mesma famíliaFoto: Reprodução/Instagram
A tragédia aconteceu na Estrada Quatis, nas proximidades do Sítio Espaço Vale do Lago. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Barra Mansa foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento. O veículo foi encontrado dentro de um lago, e uma operação especial precisou ser montada para a retirada das vítimas.
As vítimas foram identificadas como Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2 anos; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Maya Gabriela Moraes Carola, de apenas 5 meses; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29 anos; Ricardo de Souza Moraes, de 46; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; e Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16 anos.
A dimensão da ocorrência exigiu a participação de militares de diferentes unidades do Corpo de Bombeiros. Cerca de 30 profissionais dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí participaram dos trabalhos.
Também foram mobilizadas equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento e da Coordenadoria de Apoio à Medicina Legal da Defesa Civil Estadual. Dois mergulhadores atuaram diretamente no lago para auxiliar na localização e na retirada das vítimas. A operação contou ainda com dez viaturas e uma embarcação.
Apesar da mobilização, os dez ocupantes foram encontrados sem vida. Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde serão realizados os procedimentos necessários à identificação oficial.
Informações preliminares apontam que as vítimas pertenciam à mesma família e moravam no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A informação foi relatada por um familiar que esteve no IML. Até o momento, entretanto, as autoridades não divulgaram oficialmente os nomes dos ocupantes.
O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (DP), em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local, e documentos relacionados ao veículo foram apreendidos para análise.
Os investigadores procuram esclarecer como o automóvel saiu da estrada, capotou e terminou submerso. A dinâmica do acidente ainda não foi determinada. Não há confirmação sobre eventual falha mecânica, perda de controle da direção ou influência das condições da via.
Também permanecem sem esclarecimento a origem e o destino da viagem. Essas informações dependem da apuração policial e não devem ser tratadas como fatos confirmados.
A identificação dos ocupantes e os exames realizados no IML integram os procedimentos necessários para o avanço das investigações.
A tragédia provocou manifestações de pesar. O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamentou as dez mortes. Em Barra Mansa, foi decretado luto oficial de três dias, a partir deste domingo (8), em homenagem às vítimas.
Enquanto familiares aguardam a confirmação das identidades, a investigação busca respostas para o acidente que interrompeu a vida de dez pessoas, entre elas cinco crianças. A Polícia Civil continua com as diligências para esclarecer o que aconteceu na madrugada deste domingo.
A reportagem do jornal O DIA acompanha os desdobramentos e busca novas informações junto às autoridades. O conteúdo será atualizado conforme a divulgação de dados oficiais.
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