Acidente em Barra Mansa mata dez pessoas da mesma família - Foto: Reprodução/Instagram

Acidente em Barra Mansa mata dez pessoas da mesma famíliaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2026 14:34





A tragédia aconteceu na Estrada Quatis, nas proximidades do Sítio Espaço Vale do Lago. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Barra Mansa foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento. O veículo foi encontrado dentro de um lago, e uma operação especial precisou ser montada para a retirada das vítimas.



As vítimas foram identificadas como Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2 anos; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Maya Gabriela Moraes Carola, de apenas 5 meses; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29 anos; Ricardo de Souza Moraes, de 46; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; e Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16 anos.

Um acidente devastador deixou dez pessoas mortas na madrugada deste domingo (8), após um carro de passeio capotar e cair em um lago na localidade de Paiva, na zona rural de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Entre os ocupantes estavam cinco adultos e cinco crianças. Ninguém sobreviveu. A ocorrência mobilizou aproximadamente 30 bombeiros, dois mergulhadores, dez viaturas e uma embarcação. A Polícia Civil investiga as circunstâncias que levaram o veículo até a água.A tragédia aconteceu na Estrada Quatis, nas proximidades do Sítio Espaço Vale do Lago. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Barra Mansa foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento. O veículo foi encontrado dentro de um lago, e uma operação especial precisou ser montada para a retirada das vítimas.As vítimas foram identificadas como Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, de 2 anos; Arthur Gabriel Moraes Carola, de 7; Maria Fernanda Moraes Carola, de 9; Maya Gabriela Moraes Carola, de apenas 5 meses; Gabriel Vitor Carola Paixão, de 29 anos; Ricardo de Souza Moraes, de 46; Fernanda Siqueira Martins, de 44; Kaylane de Souza Moraes Pires, de 20; Kamilla Siqueira Martins Moraes, de 29; e Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, de 16 anos.

Resgate mobilizou equipes de quatro municípios

A dimensão da ocorrência exigiu a participação de militares de diferentes unidades do Corpo de Bombeiros. Cerca de 30 profissionais dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí participaram dos trabalhos.



Também foram mobilizadas equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento e da Coordenadoria de Apoio à Medicina Legal da Defesa Civil Estadual. Dois mergulhadores atuaram diretamente no lago para auxiliar na localização e na retirada das vítimas. A operação contou ainda com dez viaturas e uma embarcação.



Apesar da mobilização, os dez ocupantes foram encontrados sem vida. Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde serão realizados os procedimentos necessários à identificação oficial.



Informações preliminares apontam que as vítimas pertenciam à mesma família e moravam no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A informação foi relatada por um familiar que esteve no IML. Até o momento, entretanto, as autoridades não divulgaram oficialmente os nomes dos ocupantes.

A Polícia Civil também trabalha para identificar oficialmente as dez vítimas Foto: Divulgação/Polícia Civil de Barra Mansa

Polícia investiga o que provocou a tragédia

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (DP), em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local, e documentos relacionados ao veículo foram apreendidos para análise.



Os investigadores procuram esclarecer como o automóvel saiu da estrada, capotou e terminou submerso. A dinâmica do acidente ainda não foi determinada. Não há confirmação sobre eventual falha mecânica, perda de controle da direção ou influência das condições da via.



Também permanecem sem esclarecimento a origem e o destino da viagem. Essas informações dependem da apuração policial e não devem ser tratadas como fatos confirmados.



A identificação dos ocupantes e os exames realizados no IML integram os procedimentos necessários para o avanço das investigações.



A tragédia provocou manifestações de pesar. O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamentou as dez mortes. Em Barra Mansa, foi decretado luto oficial de três dias, a partir deste domingo (8), em homenagem às vítimas.



Enquanto familiares aguardam a confirmação das identidades, a investigação busca respostas para o acidente que interrompeu a vida de dez pessoas, entre elas cinco crianças. A Polícia Civil continua com as diligências para esclarecer o que aconteceu na madrugada deste domingo.



A reportagem do jornal O DIA acompanha os desdobramentos e busca novas informações junto às autoridades. O conteúdo será atualizado conforme a divulgação de dados oficiais.



Governo do RJ e prefeitura decretam luto por vítimas de acidente Foto: Reprodução/Instagram

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (DP), em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local, e documentos relacionados ao veículo foram apreendidos para análise.Os investigadores procuram esclarecer como o automóvel saiu da estrada, capotou e terminou submerso. A dinâmica do acidente ainda não foi determinada. Não há confirmação sobre eventual falha mecânica, perda de controle da direção ou influência das condições da via.Também permanecem sem esclarecimento a origem e o destino da viagem. Essas informações dependem da apuração policial e não devem ser tratadas como fatos confirmados.A identificação dos ocupantes e os exames realizados no IML integram os procedimentos necessários para o avanço das investigações.A tragédia provocou manifestações de pesar. O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamentou as dez mortes. Em Barra Mansa, foi decretado luto oficial de três dias, a partir deste domingo (8), em homenagem às vítimas.Enquanto familiares aguardam a confirmação das identidades, a investigação busca respostas para o acidente que interrompeu a vida de dez pessoas, entre elas cinco crianças. A Polícia Civil continua com as diligências para esclarecer o que aconteceu na madrugada deste domingo.A reportagem do jornal O DIA acompanha os desdobramentos e busca novas informações junto às autoridades. O conteúdo será atualizado conforme a divulgação de dados oficiais.