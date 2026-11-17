Caso está sendo investigado pela 90ª DP de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

Caso está sendo investigado pela 90ª DP de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 17/11/2026 16:24





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De acordo com a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os criminosos chegaram ao endereço em dois veículos, um Hyundai HB20 e um Honda Civic. Testemunhas relataram que os homens teriam efetuado disparos para o alto enquanto gritavam que eram policiais.



Ainda segundo a versão preliminar apresentada pela PM, um homem apontado como liderança do tráfico local e ligado ao TCP teria percebido que o grupo não era formado por policiais e reagido com disparos de arma de fogo. Um dos invasores foi atingido e morreu no corredor da residência.



Na sequência, os demais integrantes do grupo teriam invadido o imóvel e matado o homem e sua companheira. O casal foi encontrado sem vida no local. Três pessoas morreram durante um ataque a tiros na madrugada desta terça-feira (17), na Rua Monte Castelo, no bairro Jardim América, em Barra Mansa. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime pode estar relacionado à disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do tráfico de drogas na região.LEIA MAIS: Homem é encontrado morto e carbonizado dentro de carro incendiado em Barra Mansa LEIA MAIS: Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Barra Mansa De acordo com a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os criminosos chegaram ao endereço em dois veículos, um Hyundai HB20 e um Honda Civic. Testemunhas relataram que os homens teriam efetuado disparos para o alto enquanto gritavam que eram policiais.Ainda segundo a versão preliminar apresentada pela PM, um homem apontado como liderança do tráfico local e ligado ao TCP teria percebido que o grupo não era formado por policiais e reagido com disparos de arma de fogo. Um dos invasores foi atingido e morreu no corredor da residência.Na sequência, os demais integrantes do grupo teriam invadido o imóvel e matado o homem e sua companheira. O casal foi encontrado sem vida no local.

Filhos do casal também teriam sido agredidos

Durante o ataque, o filho e a filha do casal também teriam sido agredidos pelos criminosos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade das crianças nem sobre o estado de saúde delas.



Equipes da 3ª CIPM foram acionadas por volta das 5h10 e, ao chegarem ao endereço, confirmaram a presença de três pessoas mortas por disparos de arma de fogo. Policiais do Serviço Reservado, conhecido como P2, também estiveram no local para levantar informações que possam ajudar a identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

Polícia investiga autoria e motivação

caso será encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, responsável pela investigação. Os agentes deverão apurar a participação dos ocupantes dos dois veículos, a dinâmica da invasão e a possível relação do ataque com a disputa pelo controle do tráfico de drogas.



Até a divulgação das informações iniciais, não havia confirmação de prisões nem identificação dos demais suspeitos.



A possível ligação do crime com a disputa entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro ainda será investigada pela Polícia Civil. As informações sobre a dinâmica do ataque e o envolvimento das vítimas foram apresentadas inicialmente pela Polícia Militar.