Caso está sendo investigado pela 90ª DP de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet
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De acordo com a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os criminosos chegaram ao endereço em dois veículos, um Hyundai HB20 e um Honda Civic. Testemunhas relataram que os homens teriam efetuado disparos para o alto enquanto gritavam que eram policiais.
Ainda segundo a versão preliminar apresentada pela PM, um homem apontado como liderança do tráfico local e ligado ao TCP teria percebido que o grupo não era formado por policiais e reagido com disparos de arma de fogo. Um dos invasores foi atingido e morreu no corredor da residência.
Na sequência, os demais integrantes do grupo teriam invadido o imóvel e matado o homem e sua companheira. O casal foi encontrado sem vida no local.
Filhos do casal também teriam sido agredidos
Equipes da 3ª CIPM foram acionadas por volta das 5h10 e, ao chegarem ao endereço, confirmaram a presença de três pessoas mortas por disparos de arma de fogo. Policiais do Serviço Reservado, conhecido como P2, também estiveram no local para levantar informações que possam ajudar a identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.
Polícia investiga autoria e motivação
Até a divulgação das informações iniciais, não havia confirmação de prisões nem identificação dos demais suspeitos.
A possível ligação do crime com a disputa entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro ainda será investigada pela Polícia Civil. As informações sobre a dinâmica do ataque e o envolvimento das vítimas foram apresentadas inicialmente pela Polícia Militar.
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