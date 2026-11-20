Equipes da prefeitura e Defesa Civil trabalham após as chuvas - Foto: Paulo Dimas

Equipes da prefeitura e Defesa Civil trabalham após as chuvasFoto: Paulo Dimas

Publicado 20/11/2026 10:35

O transbordamento do Rio Barra Mansa provocou alagamentos em ruas de diferentes bairros durante o temporal que atingiu o município na noite de quinta-feira (19). Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram registrados 80 milímetros de chuva em um intervalo de cinco horas. Com a redução do nível da água, equipes da prefeitura iniciaram, nas primeiras horas desta sexta-feira (20), os trabalhos de limpeza das vias e dos espaços atingidos.





As ocorrências de alagamento foram registradas em cinco localidades. Entre os pontos afetados estão a Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança; a Rua Geraldo Honório de Resende, no São Luiz; a Rua 10, em Santa Clara; a Rua Amadeu José Barroso, na Boa Sorte; e a Rua Maurício Caetano da Silva, em Piteiras.



O volume de precipitação levou a Defesa Civil a acionar os sistemas de alerta por sirenes e mensagens de SMS. Os avisos foram direcionados a moradores de áreas consideradas vulneráveis, com orientações sobre os riscos provocados pelas condições meteorológicas. LEIA MAIS: Chuva com granizo e ventos atinge Barra Mansa e provoca destelhamentos As ocorrências de alagamento foram registradas em cinco localidades. Entre os pontos afetados estão a Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança; a Rua Geraldo Honório de Resende, no São Luiz; a Rua 10, em Santa Clara; a Rua Amadeu José Barroso, na Boa Sorte; e a Rua Maurício Caetano da Silva, em Piteiras.O volume de precipitação levou a Defesa Civil a acionar os sistemas de alerta por sirenes e mensagens de SMS. Os avisos foram direcionados a moradores de áreas consideradas vulneráveis, com orientações sobre os riscos provocados pelas condições meteorológicas.

Sirenes foram acionadas em três bairros

No bairro Metalúrgico, os equipamentos de alerta foram acionados devido ao risco geológico e à possibilidade de deslizamentos de terra. Apesar da medida preventiva, a Defesa Civil informou que não houve registro de ocorrências desse tipo na localidade.



Na Região Sul do município, também foram emitidos alertas por sirenes nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, onde foram identificados pontos de alagamento. Após a diminuição do nível da água, as equipes municipais começaram a atuar na limpeza das ruas e na retirada de resíduos deixados pela chuva.



De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não houve registro de moradores desalojados ou desabrigados em decorrência do temporal. O órgão continua monitorando as regiões consideradas mais vulneráveis, acompanhando as condições climáticas e possíveis mudanças no cenário.



A Coordenadoria informou ainda que os moradores cadastrados no sistema municipal de alertas receberam mensagens nos celulares com informações sobre a previsão meteorológica e os riscos associados às condições do tempo. O objetivo é permitir que a população tenha conhecimento antecipado de situações que possam representar perigo e adote medidas de proteção.

Moradores podem se cadastrar para receber alertas

A Defesa Civil orienta que os moradores façam o cadastro gratuito nos sistemas de comunicação para receber avisos sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra e outras situações de risco.



Para receber as notificações por SMS, basta enviar o CEP da residência ou da localidade de interesse para o número 40199. O serviço é gratuito e permite que os usuários recebam informações diretamente no celular.



Outra opção é o recebimento de alertas pelo WhatsApp, por meio do número (24) 98121-3427.



A prefeitura mantém o monitoramento das áreas mais vulneráveis e orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil, especialmente durante períodos de chuva intensa.