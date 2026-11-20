Equipes da prefeitura e Defesa Civil trabalham após as chuvasFoto: Paulo Dimas
As ocorrências de alagamento foram registradas em cinco localidades. Entre os pontos afetados estão a Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança; a Rua Geraldo Honório de Resende, no São Luiz; a Rua 10, em Santa Clara; a Rua Amadeu José Barroso, na Boa Sorte; e a Rua Maurício Caetano da Silva, em Piteiras.
O volume de precipitação levou a Defesa Civil a acionar os sistemas de alerta por sirenes e mensagens de SMS. Os avisos foram direcionados a moradores de áreas consideradas vulneráveis, com orientações sobre os riscos provocados pelas condições meteorológicas.
Sirenes foram acionadas em três bairros
Na Região Sul do município, também foram emitidos alertas por sirenes nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, onde foram identificados pontos de alagamento. Após a diminuição do nível da água, as equipes municipais começaram a atuar na limpeza das ruas e na retirada de resíduos deixados pela chuva.
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não houve registro de moradores desalojados ou desabrigados em decorrência do temporal. O órgão continua monitorando as regiões consideradas mais vulneráveis, acompanhando as condições climáticas e possíveis mudanças no cenário.
A Coordenadoria informou ainda que os moradores cadastrados no sistema municipal de alertas receberam mensagens nos celulares com informações sobre a previsão meteorológica e os riscos associados às condições do tempo. O objetivo é permitir que a população tenha conhecimento antecipado de situações que possam representar perigo e adote medidas de proteção.
Moradores podem se cadastrar para receber alertas
Para receber as notificações por SMS, basta enviar o CEP da residência ou da localidade de interesse para o número 40199. O serviço é gratuito e permite que os usuários recebam informações diretamente no celular.
Outra opção é o recebimento de alertas pelo WhatsApp, por meio do número (24) 98121-3427.
A prefeitura mantém o monitoramento das áreas mais vulneráveis e orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil, especialmente durante períodos de chuva intensa.
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