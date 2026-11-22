O Parque Centenário (Jardim das Preguiças) fica aberto para visitação todos os dias, das 18h às 22hReprodução / IG Prefeitura de Barra Mansa
Além das atrações, o parque conta com área gastronômica e banheiros para atender aos visitantes. A abertura oficial teve apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas e reuniu moradores que foram conhecer a ornamentação e aproveitar a programação.
Uma das preocupações anunciadas pela organização é a acessibilidade. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) identificadas com o cordão terão prioridade nas filas do carrossel e das demais atrações.
Um parque com mais de 150 anos de história
O projeto paisagístico é tradicionalmente atribuído ao francês Auguste François Marie Glaziou, responsável por importantes jardins e espaços públicos no Brasil durante o período imperial. A proposta seguia a tendência dos jardins europeus da época, combinando caminhos, vegetação ornamental e áreas de convivência.
Inicialmente chamado de Jardim Municipal e, posteriormente, de Jardim de Baixo, o parque recebeu o nome de Parque Centenário em 1922, em referência ao centenário da Independência do Brasil. Em 1932, durante as comemorações dos 100 anos de Barra Mansa, o espaço também foi palco de festividades e da inauguração de um monumento comemorativo.
Outra transformação importante aconteceu em 1991, quando o paisagista Roberto Burle Marx participou da reorganização do parque, contribuindo para a preservação e valorização de suas características paisagísticas.
As preguiças que deram nome ao lugar
A primeira preguiça teria sido introduzida no espaço em 1948. Desde então, os animais passaram a fazer parte da identidade do parque, que também abriga árvores antigas e diferentes espécies de aves.
Em uma iniciativa de preservação, a Prefeitura iniciou em 2025 um trabalho de identificação e microchipagem das preguiças. O procedimento inclui avaliação veterinária, pesagem e acompanhamento dos animais, permitindo conhecer melhor a população que vive no local e orientar medidas de proteção.
Jardim das Preguiças vira cenário de Natal em Barra Mansa
Parque Centenário recebe iluminação especial, carrossel, trenzinho e atrações para crianças; visitação é gratuita e acontece diariamente.
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