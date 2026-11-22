O Parque Centenário (Jardim das Preguiças) fica aberto para visitação todos os dias, das 18h às 22h - Reprodução / IG Prefeitura de Barra Mansa

O Parque Centenário (Jardim das Preguiças) fica aberto para visitação todos os dias, das 18h às 22hReprodução / IG Prefeitura de Barra Mansa

Publicado 22/11/2026 13:33

O clima de Natal já tomou conta do Jardim das Preguiças, no Centro de Barra Mansa. O Parque Centenário foi reaberto na noite deste sábado (21) com a decoração do Natal dos Sonhos 2026 e uma programação voltada principalmente às crianças e às famílias. O espaço recebeu iluminação temática, trenzinho, carrossel, árvore falante e personagens natalinos. A visitação é gratuita e acontece diariamente, das 18h às 22h.





Além das atrações, o parque conta com área gastronômica e banheiros para atender aos visitantes. A abertura oficial teve apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas e reuniu moradores que foram conhecer a ornamentação e aproveitar a programação.



Uma das preocupações anunciadas pela organização é a acessibilidade. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) identificadas com o cordão terão prioridade nas filas do carrossel e das demais atrações.



LEIA MAIS: Natal Iluminado de Conservatória terá programação cultural gratuita até janeiro Além das atrações, o parque conta com área gastronômica e banheiros para atender aos visitantes. A abertura oficial teve apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas e reuniu moradores que foram conhecer a ornamentação e aproveitar a programação.Uma das preocupações anunciadas pela organização é a acessibilidade. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) identificadas com o cordão terão prioridade nas filas do carrossel e das demais atrações.

Um parque com mais de 150 anos de história

Muito antes de se transformar em cenário das comemorações natalinas, o Jardim das Preguiças já ocupava um lugar importante na história de Barra Mansa. Conhecido oficialmente como Parque Centenário, o espaço foi inaugurado em 1874 e surgiu em um período de crescimento urbano impulsionado pela economia cafeeira.



O projeto paisagístico é tradicionalmente atribuído ao francês Auguste François Marie Glaziou, responsável por importantes jardins e espaços públicos no Brasil durante o período imperial. A proposta seguia a tendência dos jardins europeus da época, combinando caminhos, vegetação ornamental e áreas de convivência.



Inicialmente chamado de Jardim Municipal e, posteriormente, de Jardim de Baixo, o parque recebeu o nome de Parque Centenário em 1922, em referência ao centenário da Independência do Brasil. Em 1932, durante as comemorações dos 100 anos de Barra Mansa, o espaço também foi palco de festividades e da inauguração de um monumento comemorativo.



Outra transformação importante aconteceu em 1991, quando o paisagista Roberto Burle Marx participou da reorganização do parque, contribuindo para a preservação e valorização de suas características paisagísticas.





As preguiças que deram nome ao lugar

O apelido Jardim das Preguiças está relacionado aos animais que vivem entre as árvores do parque e se tornaram símbolos de Barra Mansa. A presença desses mamíferos fez com que o nome popular se consolidasse entre moradores e visitantes.



A primeira preguiça teria sido introduzida no espaço em 1948. Desde então, os animais passaram a fazer parte da identidade do parque, que também abriga árvores antigas e diferentes espécies de aves.



Em uma iniciativa de preservação, a Prefeitura iniciou em 2025 um trabalho de identificação e microchipagem das preguiças. O procedimento inclui avaliação veterinária, pesagem e acompanhamento dos animais, permitindo conhecer melhor a população que vive no local e orientar medidas de proteção.



Em julho de 2026, o Parque Centenário começou a passar por uma nova etapa de revitalização. As intervenções anunciadas pela Prefeitura incluíram manutenção do coreto, recuperação do piso, melhorias na iluminação e serviços de conservação ambiental. Também foi anunciado um monumento em homenagem às preguiças.







