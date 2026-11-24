Contrato de R$ 8,6 milhões para decoração de Natal foi suspenso pela justiça - Foto: Yuri Melo

Contrato de R$ 8,6 milhões para decoração de Natal foi suspenso pela justiçaFoto: Yuri Melo

Publicado 24/11/2026 12:51

A Justiça determinou a suspensão da execução do contrato de aproximadamente R$ 8,6 milhões firmado para a decoração de Natal de 2026 em Barra Mansa . A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23), após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que questionou os gastos previstos pela administração municipal com ornamentação, iluminação e cenografia em meio a dificuldades financeiras enfrentadas pelo município.





Essa ação foi tomada após uma investigação iniciada a partir de uma notícia de fato sobre o valor destinado à contratação. Segundo o Ministério Público, a prefeitura vinha alegando falta de recursos para solucionar problemas em áreas consideradas prioritárias, enquanto previa o investimento milionário na estrutura natalina.



Entre as situações apontadas pela Promotoria estão dificuldades relacionadas à estrutura de unidades escolares, ao funcionamento de órgãos e equipamentos da rede de saúde, aos serviços de assistência social e ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.



Em trecho da ação, o MPRJ afirma que: "O Município vinha sustentando, reiteradamente, perante órgão do Ministério Público, insuficiência financeira para solucionar graves problemas existentes em áreas prioritárias, os quais são acompanhados em procedimentos relacionados à estrutura de unidades escolares e de órgãos relacionados à prestação do serviço de saúde, ao funcionamento de equipamentos de assistência social e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar”. LEIA MAIS: Jardim das Preguiças vira cenário de Natal em Barra Mansa Essa ação foi tomada após uma investigação iniciada a partir de uma notícia de fato sobre o valor destinado à contratação. Segundo o Ministério Público, a prefeitura vinha alegando falta de recursos para solucionar problemas em áreas consideradas prioritárias, enquanto previa o investimento milionário na estrutura natalina.Entre as situações apontadas pela Promotoria estão dificuldades relacionadas à estrutura de unidades escolares, ao funcionamento de órgãos e equipamentos da rede de saúde, aos serviços de assistência social e ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.Em trecho da ação, o MPRJ afirma que: "O Município vinha sustentando, reiteradamente, perante órgão do Ministério Público, insuficiência financeira para solucionar graves problemas existentes em áreas prioritárias, os quais são acompanhados em procedimentos relacionados à estrutura de unidades escolares e de órgãos relacionados à prestação do serviço de saúde, ao funcionamento de equipamentos de assistência social e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar”.

Decisão prevê devolução de valores e multa

A determinação foi proferida pela desembargadora relatora da 1ª Câmara de Direito Público. Além de suspender a execução do contrato, a decisão estabelece que eventuais valores já pagos sejam devolvidos aos cofres públicos.



A Justiça também proibiu o município de realizar novas contratações diretas ou utilizar modalidades excepcionais de dispensa de licitação para contratar serviços com a mesma finalidade. Em caso de descumprimento da ordem, foi fixada multa diária de R$ 50 mil.



A decisão atinge o contrato destinado à ornamentação, iluminação e cenografia do Natal de 2026. O questionamento do Ministério Público se concentra na destinação dos recursos públicos diante das dificuldades relatadas pela própria administração municipal em setores essenciais.

Prefeitura não se manifestou

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Barra Mansa para obter um posicionamento sobre a decisão judicial e os próximos passos em relação à programação natalina. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.



O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal. Caso haja novas informações sobre o caso, a reportagem poderá ser atualizada.