Contrato de R$ 8,6 milhões para decoração de Natal foi suspenso pela justiçaFoto: Yuri Melo
Essa ação foi tomada após uma investigação iniciada a partir de uma notícia de fato sobre o valor destinado à contratação. Segundo o Ministério Público, a prefeitura vinha alegando falta de recursos para solucionar problemas em áreas consideradas prioritárias, enquanto previa o investimento milionário na estrutura natalina.
Entre as situações apontadas pela Promotoria estão dificuldades relacionadas à estrutura de unidades escolares, ao funcionamento de órgãos e equipamentos da rede de saúde, aos serviços de assistência social e ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Em trecho da ação, o MPRJ afirma que: "O Município vinha sustentando, reiteradamente, perante órgão do Ministério Público, insuficiência financeira para solucionar graves problemas existentes em áreas prioritárias, os quais são acompanhados em procedimentos relacionados à estrutura de unidades escolares e de órgãos relacionados à prestação do serviço de saúde, ao funcionamento de equipamentos de assistência social e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar”.
Decisão prevê devolução de valores e multa
A Justiça também proibiu o município de realizar novas contratações diretas ou utilizar modalidades excepcionais de dispensa de licitação para contratar serviços com a mesma finalidade. Em caso de descumprimento da ordem, foi fixada multa diária de R$ 50 mil.
A decisão atinge o contrato destinado à ornamentação, iluminação e cenografia do Natal de 2026. O questionamento do Ministério Público se concentra na destinação dos recursos públicos diante das dificuldades relatadas pela própria administração municipal em setores essenciais.
Prefeitura não se manifestou
O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal. Caso haja novas informações sobre o caso, a reportagem poderá ser atualizada.
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