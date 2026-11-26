Equipes fazem serviço de limpeza após as fortes chuvas - Foto: Gabriel Borges

Equipes fazem serviço de limpeza após as fortes chuvasFoto: Gabriel Borges

Publicado 26/11/2026 16:56

O temporal que atingiu Barra Mansa entre a noite de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26) provocou o transbordamento de rios, deslizamentos de terra e a interdição de um imóvel. Segundo a Prefeitura, os pluviômetros registraram aproximadamente 70 milímetros de chuva no município. As ocorrências mobilizaram equipes da Defesa Civil e de outras secretarias municipais durante a madrugada.





A cheia do Rio Barra Mansa atingiu principalmente os bairros Nova Esperança e Boa Sorte. Diante da elevação do nível da água, as sirenes de alerta foram acionadas e dois pontos de apoio foram disponibilizados para receber moradores que precisaram deixar suas residências por segurança.



Ao todo, 12 pessoas foram encaminhadas para os abrigos. De acordo com a administração municipal, após a redução do nível da água, todos já haviam iniciado o retorno para suas casas na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura não informou se houve registro de feridos ou se os imóveis atingidos sofreram danos estruturais.



A situação também foi influenciada pelo volume de chuva registrado em municípios vizinhos. Segundo a Prefeitura de Barra Mansa, o transbordamento do Rio Bananal teve relação com a precipitação em Resende, onde foram registrados 87 milímetros. Além disso, a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul represou as águas do Bananal, contribuindo para a cheia e os alagamentos em diferentes regiões. LEIA MAIS: Chuva com granizo e ventos atinge Barra Mansa e provoca destelhamentos A cheia do Rio Barra Mansa atingiu principalmente os bairros Nova Esperança e Boa Sorte. Diante da elevação do nível da água, as sirenes de alerta foram acionadas e dois pontos de apoio foram disponibilizados para receber moradores que precisaram deixar suas residências por segurança.Ao todo, 12 pessoas foram encaminhadas para os abrigos. De acordo com a administração municipal, após a redução do nível da água, todos já haviam iniciado o retorno para suas casas na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura não informou se houve registro de feridos ou se os imóveis atingidos sofreram danos estruturais.A situação também foi influenciada pelo volume de chuva registrado em municípios vizinhos. Segundo a Prefeitura de Barra Mansa, o transbordamento do Rio Bananal teve relação com a precipitação em Resende, onde foram registrados 87 milímetros. Além disso, a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul represou as águas do Bananal, contribuindo para a cheia e os alagamentos em diferentes regiões.

Deslizamentos atingem bairros e imóvel é interditado

Além dos problemas provocados pela elevação dos rios, a chuva causou deslizamentos de terra em pelo menos dois pontos da cidade. Uma das ocorrências foi registrada na Rua Major José Bento, nas proximidades da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Vila Coringa. No local, um imóvel precisou ser interditado pelas autoridades.



Outro deslizamento foi identificado no bairro Jardim Central. Também foram registrados pontos de alagamento nas regiões da Colônia Santo Antônio e de Santa Maria II, associados à cheia do Rio Bananal.



Desde as primeiras horas da madrugada, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos atuam no atendimento às ocorrências. Os trabalhos continuaram durante a manhã desta quinta-feira e contam com o reforço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).



Entre as prioridades estão a limpeza das áreas afetadas, o acompanhamento das famílias atingidas e o monitoramento dos níveis dos rios. A vigilância busca identificar possíveis novas elevações e permitir que as equipes atuem caso seja necessário orientar outros moradores a deixar suas casas.

Abastecimento de água é afetado pela chuva

As consequências do temporal também atingiram o sistema de abastecimento de água. A Prefeitura informou que a distribuição realizada pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Colônia foi temporariamente interrompida.



A suspensão ocorreu devido à elevada turbidez da água, provocada pelas condições do Rio Bananal após as chuvas. A alteração na qualidade da água bruta dificulta o processo de tratamento e levou à interrupção temporária da operação da estação.



O município não informou uma previsão para a retomada do abastecimento pela unidade. Enquanto isso, as equipes seguem acompanhando as condições do rio e trabalhando nas áreas atingidas pelo temporal.

Saiba como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Barra Mansa e de outras cidades podem receber alertas da Defesa Civil diretamente pelo celular, por meio de mensagens SMS. Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP da residência.



O serviço permite que a população receba avisos sobre situações de risco e ocorrências relacionadas a eventos climáticos, contribuindo para que os moradores adotem medidas de segurança com antecedência.