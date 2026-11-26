Equipes fazem serviço de limpeza após as fortes chuvasFoto: Gabriel Borges
A cheia do Rio Barra Mansa atingiu principalmente os bairros Nova Esperança e Boa Sorte. Diante da elevação do nível da água, as sirenes de alerta foram acionadas e dois pontos de apoio foram disponibilizados para receber moradores que precisaram deixar suas residências por segurança.
Ao todo, 12 pessoas foram encaminhadas para os abrigos. De acordo com a administração municipal, após a redução do nível da água, todos já haviam iniciado o retorno para suas casas na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura não informou se houve registro de feridos ou se os imóveis atingidos sofreram danos estruturais.
A situação também foi influenciada pelo volume de chuva registrado em municípios vizinhos. Segundo a Prefeitura de Barra Mansa, o transbordamento do Rio Bananal teve relação com a precipitação em Resende, onde foram registrados 87 milímetros. Além disso, a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul represou as águas do Bananal, contribuindo para a cheia e os alagamentos em diferentes regiões.
Deslizamentos atingem bairros e imóvel é interditado
Outro deslizamento foi identificado no bairro Jardim Central. Também foram registrados pontos de alagamento nas regiões da Colônia Santo Antônio e de Santa Maria II, associados à cheia do Rio Bananal.
Desde as primeiras horas da madrugada, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos atuam no atendimento às ocorrências. Os trabalhos continuaram durante a manhã desta quinta-feira e contam com o reforço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).
Entre as prioridades estão a limpeza das áreas afetadas, o acompanhamento das famílias atingidas e o monitoramento dos níveis dos rios. A vigilância busca identificar possíveis novas elevações e permitir que as equipes atuem caso seja necessário orientar outros moradores a deixar suas casas.
Abastecimento de água é afetado pela chuva
A suspensão ocorreu devido à elevada turbidez da água, provocada pelas condições do Rio Bananal após as chuvas. A alteração na qualidade da água bruta dificulta o processo de tratamento e levou à interrupção temporária da operação da estação.
O município não informou uma previsão para a retomada do abastecimento pela unidade. Enquanto isso, as equipes seguem acompanhando as condições do rio e trabalhando nas áreas atingidas pelo temporal.
Saiba como receber alertas da Defesa Civil
O serviço permite que a população receba avisos sobre situações de risco e ocorrências relacionadas a eventos climáticos, contribuindo para que os moradores adotem medidas de segurança com antecedência.
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