Simone Priscila Ferreira foi morta pelo companheiro dentro de casa Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:18 | Atualizado 08/03/2021 13:26

Belford Roxo - Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas no último sábado (6), no bairro Itaipu, em Belford Roxo. De acordo com Polícia Civil, Simone Priscila Ferreira foi assassinada pelo companheiro, Rone Vicente de Macedo, que foi preso em flagrante ao lado do corpo, dentro da residência do casal, por policiais militares do 39º BPM. A mulher não resistiu aos ferimentos, e morreu no local, antes da chegada do socorro.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O preso foi autuado por feminicídio, quando o homicídio cometido contra mulheres é motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Segundo parentes da vítima, Rone não aceitava o término do relacionamento, o que teria motivado o crime.



O sepultamento de Priscila Cardoso, que deixa um filho de 10 anos, aconteceu neste domingo (7), no Cemitério de Mesquita.