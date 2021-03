As policiais receberam um justo reconhecimento no Dia Internacional da Mulher Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:49

Belford Roxo - As policiais do 39º BPM de Belford Roxo foram homenageadas nesta segunda-feira (8), pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado mundialmente no dia 8 de março. As agentes receberam flores e mensagens de apoio da comandante do batalhão, a tenente-Coronel Daniele Neder.



A felicitação da comandante, oficiais e praças na página do batalhão no Facebook, foi extensiva a todas as mulheres, com desejo de um dia especial e a busca dos ideais de conquista na sociedade atual.