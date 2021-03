A deputada Daniela do Waguinho homenageou mulheres que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19 Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/03/2021 18:36

Belford Roxo - O mês da Mulher começou com homenagens em Belford Roxo. Nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Hospital Fluminense, unidade conveniada com o SUS e a Prefeitura, no bairro Areia Branca, em reconhecimento e valorização pelo trabalho na linha de frente no combate à Covid-19, entregou rosas para 11 representantes de cada setor da unidade. A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) ficou encarregada de fazer a homenagem, ao lado do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, e do presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro.



Na continuidade do evento, seguiram para o Sistema Integrado Público Privado de Saúde (SIPPS), bairro Piam, espaço para gestão da saúde de alta, média e baixa complexidade, para uma roda de conversa com autoridades femininas. De acordo com o secretário Christian Vieira, a saúde de Belford Roxo se reergueu.



“Trabalhamos muito para que a cidade tenha uma saúde de qualidade, principalmente as mulheres. Temos uma deputada atuante na luta das mulheres, em destaque da endometriose, que por muitos anos ficou oculta. Mas agora possuímos o tratamento no município”, destacou o secretário.



A deputada Daniela do Waguinho propôs uma reflexão sobre o real significado do Dia Internacional da Mulher. “Foram muitas lutas e conquistas. Ainda existe muito preconceito e violência com as mulheres. Mas seguimos na luta pela igualdade, pois cada uma tem um papel de extrema importância na sociedade”, enfatizou Daniela, que ainda destacou o trabalho da saúde em Belford Roxo. “Em breve será inaugurado o Complexo da Saúde com Hospital da Mulher, que terá um núcleo para tratamento da endometriose para complementar o trabalho que já é realizado pelo Hospital Fluminense”, explicou.



“O Hospital Fluminense, conveniado com o SUS, sempre atua em parceria com a Secretaria de Saúde. Buscamos sempre prestar um atendimento de qualidade para a mulher. Inauguramos com a deputada Daniela do Waguinho a Sala Lilás, onde vítimas de violência doméstica são acolhidas e acompanhadas por profissionais. Já em nosso quadro de funcionários, onde a maioria são mulheres, são sempre encorajadas a se capacitarem e ir além”, afirmou o presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro.



Participaram da roda de conversa representantes de setor do Hospital Fluminense, a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, a secretária Especial da Mulher, Priscila Musser, a delegada titular da DEAM, Cristine Carvalho e a cabo da Polícia Militar da Patrulha Maria da Penha, Karine Ferreira.