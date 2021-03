Uma pistola e drogas foram apreendidas na ação policial no Jardim Gláucia Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:23 | Atualizado 09/03/2021 15:33

Belford Roxo - Dois homens foram presos nesta terça-feira (9) por policiais militares do 39º BPM, no bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo. Segundo os PMs, eles foram atacados com tiros na Rua Calígula, e revidaram. Após o confronto, dois suspeitos foram presos. Um dos homens estava ferido, e foi socorrido. Foram apreendidos uma arma pistola e drogas.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.