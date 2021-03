Os dois homens foram mortos após serem surpreendidos dentro do carro Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:58 | Atualizado 13/03/2021 12:02

Belford Roxo - Um carro foi metralhado e dois homens foram mortos dentro do veículo, no bairro Apolo XI, em Belford Roxo O crime aconteceu no início da noite desta sexta-feira (12), na Rua Maria Wolfzon, na altura da Unidade de Saúde do Lote XV.

As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos dentro do veículo. Os dois ainda não foram identificados. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu as investigações do crime. Os criminosos após o crime fugiram, e ainda não foram reconhecidos.