Belford Roxo vacina até a próxima quinta-feira (18) idosos com 71 e 70 anos Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/03/2021 11:39 | Atualizado 15/03/2021 14:30

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na última sexta-feira (12) o Boletim Epidemiológico de casos de Covid-19 no município, desde o início da pandemia, há cerca de um ano. Os dados foram contabilizados até o dia 10 de março, com um total de 138.713 casos notificados, com 437 mortes.



Destes números, 120.907 casos foram descartados, 17.369 confirmados e 16.932 curados.

Até a próxima quinta-feira (18), acontece em sete postos de saúde de Belford Roxo, a vacinação para idosos de 71 e 70 anos.