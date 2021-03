O ex-PM foi preso pelos policiais civis da 54ª DP Dvulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:17 | Atualizado 15/03/2021 14:29

Belford Roxo - Policias civis da 54ª DP de Belford Roxo prenderam nesta sexta-feira (12), um ex-policial militar que estava foragido da Justiça, no bairro São Vicente. A ocorrência aconteceu devido o trabalho do Setor de Inteligência da delegacia.

O ex-PM, que não teve o nome revelado, foi condenado há 36 anos pela prática de um sêxtuplo homicídio e por ser integrante de uma milícia. Ele vinha sendo procurado há 11 anos.



Segundo os agentes, o acusado ostentava uma vida de luxo morando em uma mansão monitorada por circuito interno de câmeras e com diversas travas de segurança nas portas de acesso. Quando foi capturado, estava de malas prontas, se preparando para sair do Rio de Janeiro com a família.