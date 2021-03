A medida da Prefeitura evitará filas e aglomerações como ocorreu nesta terça-feira na Policlínica Neuza Brizola Reprodução / TV

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 11:09 | Atualizado 16/03/2021 11:19

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo informou nesta terça-feira (16) que a vacinação da primeira dose da Covid-19 está suspensa, a partir desta quarta-feira (17), em todas as policlínicas da cidade. O Governo Municipal garantiu a segunda dose da imunização para as pessoas que já se vacinaram na primeira etapa.

Desta forma, o município evita que aconteça filas e aglomerações nas sete unidades de saúde que estavam vacinando a primeira dose da Covid-19. Segundo a prefeitura, a procura aumentou porque os municípios vizinhos estão sem vacina e exigem também comprovante de residência. Belford Roxo não adota esta prática, pois entende que o Sistema Único de Saúde é universal. Isso propiciou o aumento pela procura das doses no município.



Publicidade

Sobre a aglomeração na Policlínica Neuza Brizola na vacinação para idosos de 71 anos, nesta terça-feira (16) pela manhã, funcionários da unidade, com auxílio de guardas municipais, orientam as pessoas sobre o término das senhas e pedem para que elas não se aglomerem. Muitas preferiram continuar na fila por conta própria, dificultando assim a dispersão. A unidade está situada no ponto central do município, que faz limite com outras cidades, como Nova Iguaçu, Mesquita e São João de Meriti, além de ficar nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra.



Além da Neuza Brizola, a vacina está sendo aplicada ainda nas seguintes Policlínicas: Wona, Heliópolis, Itaipu, Parque São José, Parque Amorim e Nova Aurora.