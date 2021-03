Um fuzil 5.56 e um rádio transmissor foram apreendidos na operação policial Divulgação / PM

Publicado 22/03/2021 10:50

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM apreenderam neste domingo (21) um fuzil durante um patrulhamento e uma troca de tiros com bandidos no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo.



Os agentes foram recebidos com tiros por homens armados que circulavam pela localidade. Após a troca de tiros, os policiais do 39° BPM (B. Roxo) localizaram um homem ferido, e com o mesmo foi apreendido um fuzil 5.56 e um rádio transmissor. O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo (Joca) onde não resistiu e morreu.