A audiência pública contou com representantes do governo municipal e da sociedade civil organizada de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:26 | Atualizado 22/03/2021 16:31

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo apresentou nesta segunda-feira (22) o relatório do 3º quadrimestre de 2020, em audiência pública, na Câmara Municipal. Durante o evento, os departamentos e secretarias executivas apresentaram números, ações e um panorama dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A mesa diretora foi formada pelo secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, o Presidente do Conselho de Saúde, Davi Calado, sua vice que representa os usuários, Jandira Rosa, a 1ª secretária representando os profissionais, Elca Machado, o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade e o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo de Souza.



Antes da apresentação, o secretário Christian Vieira anunciou um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. “Será disponibilizada uma verba para o tratamento de tuberculose”, resumiu.

O secretário ainda afirmou que todos os serviços e ações de tratamento e combate ao coronavírus estão acontecendo. “Já são mais de 19 mil imunizados contra o vírus”, garantiu.



“A lei determina que a Prefeitura destine para a área da saúde 15% de recursos próprios. Em Belford Roxo, foram destinados 24,38%. É o maior percentual na história da cidade. Somos um dos municípios que mais investimos nesta área”, informou o Presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade. “Essa apresentação é uma prestação de contas que a Secretaria de Saúde apresenta e o conselho aprova”, finalizou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado.