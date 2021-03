O Jiu-jitsu é uma das modalidades mais procuradas na Vila Olímpica Divulgação

Publicado 22/03/2021 19:25 | Atualizado 22/03/2021 19:27

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo está com inscrições abertas para aulas de Jiu-Jítsu. As vagas para as aulas presenciais são destinadas para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Todas as aulas seguem as medidas sanitárias contra a Covid-19, com uso de máscaras e álcool gel.

A luta virou uma febre nacional, integrando umas das artes marciais que fazem parte do MMA (Artes Marciais Mistas).



Os interessados devem procurar o complexo esportivo, no bairro Nova Piam, acompanhado de um responsável com a seguinte documentação:

*Certidão de Nascimento ou RG;

* Comprovante de Residência;

* Declaração Escolar;

* 01 Foto 3 x 4;

* Atestado Médico;



A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n – Bairro Nova Piam. Telefone: (21) 2761-7275.