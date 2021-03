Os PMs apreenderam uma espingarda 12 mm e uma pistola Glock 45 Divulgação / PM

Belford Roxo - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM entraram em confronto com criminosos nesta manhã de terça-feira (23), na Estrada das Pedrinhas, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. A operação teve como objetivo coibir o roubo de cargas e veículos na localidade.

Ao iniciar o patrulhamento na região, os PMs foram recebidos com tiros, havendo a necessidade do revide. Após o confronto, os agentes encontraram dois criminosos feridos, com eles foram apreendidos uma espingarda 12 mm e uma pistola Glock 45. Os demais bandidos conseguiram fugir. Os presos foram encaminhados para o atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo (Joca).



A ocorrência foi registrada na 54ª DP.