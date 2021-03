A mulher capturada após cruzamento de dados do Setor de Inteligência Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 11:43 | Atualizado 24/03/2021 11:52

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (22/03), uma mulher por receptação de telefone celular. Ela foi capturada em Belford Roxo, após cruzamento de dados do setor de inteligência.

Segundo os agentes, a vítima, no mês de fevereiro, saiu do aeroporto com destino ao estado de Roraima e esqueceu o celular em um balcão quando despachava as malas. Uma pessoa pegou o telefone e repassou posteriormente para a presa.

Após consultas e monitoramento, os agentes descobriram o endereço, localizaram e prenderam a acusada.