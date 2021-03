O posto do drive thru na Uniabeu foi elogiado pelos idosos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 16:22 | Atualizado 31/03/2021 16:27

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo reiniciou nesta quarta-feira (31/03) a Campanha de Vacinação contra o Covid-19. O novo calendário funciona de maneira alternada entre homens e mulheres, das 8h às 17h. A novidade é o posto Drive Thru, na Uniabeu, e mais três novos pontos de vacinação aplicando a primeira dose. A segunda dose segue normalmente nos dias marcados. A faixa etária da vez é de idosos de 71 anos em diante, facilitando assim a repescagem, até o dia 5 de abril. Os documentos para aqueles que forem se vacinar são caderneta de vacinação (se tiver), CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência. Nesta quarta-feira (31), as mulheres se vacinaram. Na quinta-feira (01/04) será a vez dos homens.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, explicou que com o novo calendário e mais pontos de vacinação os idosos têm mais conforto na hora de receber a dose. “Reiniciamos a campanha de vacinação com o grupo de idosos de 71 anos para cima, pois dessa maneira aqueles que não conseguiram sua dose antes podem receber também de maneira intercalada sem gerar aglomerações”, disse Waguinho. “São mais profissionais de saúde atuando na vacinação e agora com a novidade do Drive Thru, os idosos não precisam sair dos carros”, acrescentou o secretário de Saúde, Christian Vieira.



Para o mantenedor do Grupo Educacional Faveni, Leandro Xavier Timóteo, ações voltadas para a necessidade da população, especialmente neste momento atípico, buscam firmar parcerias que os favoreçam e minimizem os efeitos da covid-19. “De imediato mobilizei minha equipe de profissionais, especialmente os que desenvolvem atividades na área da saúde nos diversos cursos oferecidos. Assim, foram aparecendo alunos voluntários da Uniabeu para o polo Drive Thru. Essa união no processo de vacinação desde ao mais simples colaborador até o mantenedor e o prefeito, são determinantes para que a campanha alcance a todos”, destacou o mantenedor.



Movimento tranquilo