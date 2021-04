Para fazer o teste rápido é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 01/04/2021

Belford Roxo - Os testes rápidos voltaram a ser realizados em Belford Roxo. As ações estão funcionando todos os dias, das 8h às 17h, em cinco locais fixos: Hospital Municipal, UPA Bom Pastor, UPA Lote XV, Policlínica Tamoios e Policlínica Parque São José. É necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência. O resultado fica pronto dentro de 10 minutos e os munícipes já saem do local com os medicamentos, quando necessário.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, explicou o motivo das ações terem sido reduzidas por um período. “Até o dia 31 de dezembro de 2020 o governo federal autorizava a compra do teste emergencial. Porém esse tipo de licitação não foi renovado. A demora se deu por pelo processo de licitação que a prefeitura fez para a compra de mais 50 mil testes”, informou Waguinho.



De acordo com o secretário de Saúde, Christian Vieira, 40% das pessoas que vão até Belford Roxo para fazer o teste são de municípios vizinhos. “Vem gente de Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias. Os casos positivos já passam por atendimento médico e se precisar já fazem tomografia na própria unidade”, explicou Christian.