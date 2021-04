A jovem Gabriela nasceu pelas mãos dos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PM

Belford Roxo - Policiais Militares realizaram um parto emergencial em uma grávida na frente do 39º BPM, em Belford Roxo. O procedimento aconteceu na noite deste domingo (04), no bairro São Bernardo. Devido à urgência do momento, segundo os policiais não daria tempo de chegar à unidade de saúde mais próxima, sendo assim, os PMs resolveram realizar o parto, dando à luz a linda Gabriela.

A mãe e a bebê passam bem e foram levadas para o Hospital da Mulher, no Centro.