Foram apreendidas drogas, armas e munição na operação Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 15:00 | Atualizado 06/04/2021 15:15

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM prenderam na noite desta segunda-feira (5/4) o criminoso conhecido como “Megatron”, o segundo na hierarquia no comando do tráfico na Comunidade São Leopoldo, e que recentemente comandou uma invasão da Comunidade da Caixa D´água, gerando instabilidade na região e que também é o cabeça da guerra de facções na Vila Pauline.



Os agentes foram até a região após receberem informações de que um homem estaria armado em frente a uma residência. Quando chegaram à via, o criminoso correu para o interior da casa.

De imediato, os policiais militares realizaram um cerco na residência. Foram detidos três homens, com eles foram apreendidos uma pistola 9mm, cinco munições intactas de calibre 9 mm, dez carregadores de calibre 556, 408 Pinos de cocaína, 200 sacolés de maconha e um cinto N.A.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP.