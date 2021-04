Jogadores do Belford Roxo comemoram o gol da vitória contra o Porto Real Marcos Leandro / SE Belford Roxo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 15:33

Belford Roxo - O recém-fundado time de futebol profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo, em seu primeiro jogo amistoso visando o Campeonato Carioca da Série C, venceu o Esporte Clube Porto Real por 1 a 0, no último sábado (3/4), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterland.

O único gol do jogo aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o volante David dominou a bola e tocou para o atacante Hudson que pegou deu um giro espetacular e em seguida chutou fazendo um golaço. Um gol histórico para o time por ser o primeiro marcando em um amistoso contra um adversário da mesma categoria. E também por ser a estreia do uniforme oficial do time tricolor.

Publicidade

O time escalado pelo técnico Ziquinho foi: Dida, Moysés, Breno, Rafael (capitão do time), Japão, David, Marlon, Marcos Felipe, Bitoca, Hudson e Rincón. Reservas: Edi, Oliveira, Bruno, Heloan, Richard, Erick, Angra, Melque e Davidson.



“Para nós foi muito importante essa vitória, porque tivemos uma visão maior do comportamento do time jogando com um adversário. Estou contente com o rendimento do nosso time e com o entrosamento entre os jogadores. Vimos que os treinos táticos e técnicos geraram resultados positivos, tendo em vista a movimentação da equipe em campo e a enorme quantidade de jogadas bem feitas. Estamos oferecendo toda a estrutura possível ao time e o retorno que tivemos foi à garra com que o time pisou no gramado. Agora é acertar algumas pequenas falhas para os próximos confrontos, mas tenho certeza que nossa campanha em 2021 será de campeão. Nossa missão é dar mais orgulho a nossa cidade, através do esporte. Quero agradecer ao Porto Real em nome do nosso presidente Reginaldo Gomes por ter aceito nosso convite para esse jogo. Estou contente com o rendimento do nosso time”, disse o técnico do Belford Roxo, Ziquinho.



O próximo amistoso será neste sábado (10/4), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, contra o União Central. Os jogos e os treinos estão sendo realizados obedecendo às determinações da OMS contra a propagação da pandemia do Covid-19.