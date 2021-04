O ocorrência com as armas e as drogas foi registrada na 54ª DP Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 11:01 | Atualizado 08/04/2021 11:08

Belford Roxo - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM, em Belford Roxo, prenderam dois homens na noite desta quarta-feira (7/04), no bairro Santo Antônio da Prata, com armas e drogas. Os agentes patrulhavam a localidade visando coibir o roubo de veículos e cargas no bairro.

De acordo com os policiais do 39º BPM, os dois homens portavam cada um, uma pistola calibre 380, 144 pinos de cocaína, além de 35 munições intactas de calibre 380. Os bandidos ainda tentaram fugir por um terreno baldio, mas foram cercados e presos.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP.