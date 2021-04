A ocorrência com as drogas e a arma do bandido foram registrada na 54ª DP Reprodução / PM

Publicado 09/04/2021 16:58

Belford Roxo - Um traficante foi preso, nesta sexta-feira (9/04), após uma troca de tiros com policiais militares do 39º BPM, em Belford Roxo. Com o homem foram apreendidas drogas e sua arma.

Segundo os policiais, o confronto aconteceu na Rua Antônia, no Centro, onde o elemento ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA). Com ele, havia farta quantidade de material entorpecente, juntamente com a arma utilizada pelo criminoso.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP.