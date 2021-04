Allan, ao centro, com os dirigentes da Sociedade Esportiva Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo - O experiente atacante Allan Barreto da Silva, ou simplesmente Allan, de 36 anos, um dos maiores artilheiros do futebol carioca no Século XXI, fez na tarde desta terça-feira (13), na Vila Olímpica de Belford Roxo, o seu primeiro treino físico e técnico com os companheiros de sua nova equipe. Ele foi cercado por fãs, tirou fotos e distribuiu autógrafos sempre sorridente.

Allan é considerado um reforço de peso, contratado pela Sociedade Esportiva Belford Roxo, que fará sua estreia no Campeonato Carioca de 2021, pela Série C, no dia 23 de maio contra o Esporte Clube Resende.

Allan já realizou o primeiro treinamento com os novos companheiros Marcos Leandro / SEBR "A minha expectativa no Belford Roxo é grande e vou fazer o melhor possível para trazer a taça para a cidade. Estou em um time de bom nível e vejo que a presidência, a diretoria e a equipe técnica possuem um pensamento bem à frente, com a visão de chegar ao Grupo A. Gosto de jogar futebol e me considero um privilegiado por exercer a profissão que amo. Costumo dizer que jogo com tanta satisfação que vejo como um hobby. Não saberia fazer outra coisa na vida. O futebol é minha vida sem ele morro. Estou indo em busca do meu recorde pessoal de gols, com um gol a mais me igualo ao Romário e com mais quatro passo o Fred, que possui o maior número de gols. O Fred tem outras marcas na gloriosa carreira, por isso peço a ele para deixar a marca de goleador do século XXI do Rio de Janeiro para mim. Estou feliz com as manifestações de carinho que recebi quando cheguei pela torcida e por admiradores que acompanham minha carreira. Eu volto a dizer que sou privilegiado pelas pessoas me reconhecerem pelo meu futebol. Sou um felizardo”, disse o atacante Allan.

O goleador que tem como marca gols espetaculares, foi revelado pelo Vasco e teve passagens pelo América, Angra dos Reis, Barra da Tijuca, Boa Vista, Cabofriense, Duque de Caxias, Madureira, Olaria, Portuguesa e Tigres do Brasil.

No América-RJ, foram 73 jogos e 34 gols e fez o gol de acesso a Série A em 2017. Na Portuguesa fez 87 partidas e 41 gols, conquistando a Copa Rio, sendo o maior goleador na trajetória da Portuguesa. Quase se igualando aos números de gols na categoria profissional com o Fred do Fluminense, que tem 182. Enquanto Allan vem logo atrás, com 179. A torcida do time belforroxense, já torce para que Allan ultrapasse o camisa nove do Tricolor das Laranjeiras, jogando por Belford Roxo, pois será um feito histórico para o time, recém-criado, mas que está mostrando que chegou para ficar, no cenário do futebol carioca.